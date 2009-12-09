به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ورزشی قطعهسازان سازه گستر سایپا با حضور مدیران گروه خودروسازی سایپا، مدیرعامل و برخی از اعضای هیئت مدیره باشگاه سایپا افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این جشنواره محمد مایلیکهن، سرمربی تیم فوتبال سایپا که به دلیل برخی مشکلات از مدتها پیش رابطه تیرهای با حسین رضازاده و اصغر ملکیان، دو عضو هیئت مدیره این باشگاه پیدا کرده بود، با کنار گذاشتن تمام اختلاف نظرها و دلجویی با آنها آشتی کرد.
در همین راستا فریبرز فیروزبخت، مدیرعامل سازه گستر سایپا که در مراسم افتتاحیه حضور داشت، گفت: آشتی مایلیکهن با رضازاده و ملکیان اولین موهبت این جشنواره است. خوشحالیم که آنها در آغاز این جشنواره اختلافات را کنار گذاشته و کنار هم قرار گرفتند.
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