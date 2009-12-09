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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۲

افتتاحیه‌ای ویژه برای سایپا/

مایلی‏کهن با اعضای هیئت مدیره باشگاه سایپا آشتی کرد

مایلی‏کهن با اعضای هیئت مدیره باشگاه سایپا آشتی کرد

مراسم افتتاحیه اولین جشنواره ورزشی قطعه سازان سازه گستر سایپا بهانه‎ای شد تا محمد مایلی‎کهن با حسین رضازاده و ملکیان، دو عضو هیئت مدیره باشگاه سایپا آشتی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ورزشی قطعه‎سازان سازه گستر سایپا با حضور مدیران گروه خودروسازی سایپا، مدیرعامل و برخی از اعضای هیئت مدیره باشگاه سایپا افتتاح شد.

در مراسم افتتاح این جشنواره محمد مایلی‏کهن، سرمربی تیم فوتبال سایپا که به دلیل برخی مشکلات از مدت‌ها پیش رابطه تیره‎ای با حسین رضازاده و اصغر ملکیان، دو عضو هیئت مدیره این باشگاه پیدا کرده بود، با کنار گذاشتن تمام اختلاف نظرها و دلجویی با آنها آشتی کرد.

در همین راستا فریبرز فیروزبخت، مدیرعامل سازه گستر سایپا که در مراسم افتتاحیه حضور داشت، گفت: آشتی مایلی‎کهن با رضازاده و ملکیان اولین موهبت این جشنواره است. خوشحالیم که آنها در آغاز این جشنواره اختلافات را کنار گذاشته و کنار هم قرار گرفتند.

کد مطلب 997292

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