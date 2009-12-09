بی تدبیری سیاسیون در حوادث اخیر/ ورود گروهکهای تروریستی در حوادث بعد از انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، زهره الهیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان اظهار داشت: در واقع برخورد با محورهای اساسی و اصلی آشوبها و اغتشاشات باید هر چه سریعتر متناسب با میزان تخلف آنها صورت گیرد.

وی با اشاره به نامه جمعی از نمایندگان مجلس به قوه قضائیه افزود: نمایندگان مجلس در این نامه که به امضا 120 نفر از نمایندگان رسیده است خواهان محاکمه سران اغتشاشات اخیر شده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: سرانجام در این قضایا که بعد از انتخابات رخ داد سطح بندی و درجه بندی میزان تخلفات اهمیت دارد.

الهیان با تاکید بر اینکه در حوادث بعد از انتخابات ما مسائلی را دیدیم که خیلی جدی دست دشمنان نظام اسلامی در آنها واضح و مشخص بود، افزود: وقایع بعد از انتخابات نشان داد که این اتفاقات حتی از سال قبل در خارج از کشور برنامه ریزی شده بود.

وی با اشاره به همسویی رسانه های بیگانه با این قضایا، ادامه داد: تمام تلاش این بود که یک عملیات روانی و یک جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی به بهانه انتخابات به راه بیافتد و در این راستا بی تدبیری هایی که برخی از سیاسیون داشتند باعث شد که دشمنان ما به اهداف از پیش تعیین شده خود در این رابطه برسند.

الهیان با اشاره به بررسی های صورت گرفته در کمیسیون امنیت ملی در زمینه حوادث بعد از انتخابات، یادآور شد: در این زمینه ما جلساتی با کاندیداهای معترض و شخصیتهای سیاسی داشتیم و کمیسیون امنیت ملی در این زمینه به این افراد هشدارهای جدی داد.

وی با تاکید بر اینکه در حوادث بعد از انتخابات گروهک های تروریستی وارد شدند، افزود: در بررسی های به عمل آمده توسط وزارت اطلاعات بسیاری از فتنه ها خنثی شد از جمله اینکه برخی قصد بمب گذاری، ترور مسلحانه و مسائل از این دست داشتند.

وی تاکید کرد: البته حرکتی که هدفش براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود بر اساس شواهد و مدارک و برنامه ریزی هایی که در خارج از کشور انجام شده بود اگر در هر کشور دیگری اتفاق می افتاد منجر به فروپاشی می شد اما خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به اقتدار این نظام که برگرفته از خون شهدا و تحت مدیریت هوشمندانه رهبری است همه توطئه ها خنثی شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ما امروز شاهد این هستیم که این حرکت کور با وجود اینکه برای آن هزینه های زیادی شده بود به نتیجه نرسید.