بخش زیادی از محصولات کشاورزی تولید شده در ایران ارگانیک است

حسین صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیشتر نقاط کشور ایران تولیدات کشاورزی مردم محصولاتی است که از قدیم الایام بدون هیچگونه کود شیمیایی تولید می شد و هم اینک نیز می توان آنها را محصولات سالم و ارگانیک دانست.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه چه میزان از محصولات ارائه شده در بازارهای سازمان میادین ارگانیک است اظهار داشت: این سئوال پاسخ ندارد چون ما تازه داریم یک فضایی را برای ارائه محصولات ارگانیک باز می کنیم.

صفایی افزود: هنوز برای شناسایی تولیدات ارگانیک در کشور نظام مشخصی وجود ندارد و همین دلیل هم در بازار برای مردم شناخته شده نیست اما با این همه ما به دنبال تهیه طرحی هستیم که این محصولات با برچسبهای ویژه ای در بازارها عرضه شوند.

رئیس سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران همچنین در رابطه با میزان عرضه محصولات ارگانیک در بازارهای سازمان میادین گفت : سازمانهایی و نهادهایی مثل جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و.... باید در این زمینه وارد عمل شده و میزان ارگانیک بودن این محصولات را تعیین کنند تا با صدور گواهی برای عرضه در بازار آماده شوند.

صفایی همچنین در ادامه از برنامه های سازمان میادین برای راه اندازی آزمایشگاه تشخیص محصولات ارگانیک و سالم در بازارهای میوه و تره بار برای آینده نزدیک خبر داد.