اطلاعات جوامع ادیان سنتی روسیه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، رومن سیلنتیف استاد یار دانشگاه زبان شناسی مسکو در مراسم راه اندازی این پروژه در دفتر مرکزی اینترفکس در مسکو گفت: این نقشه نه تنها برای روسیه بلکه برای تمام جهان منحصر به فرد است، چرا که دربرگیرنده اطلاعاتی چون نام دقیق و آدرسهای 25 هزار سازمان دینی است که در این کشور فعال هستند.

براساس اظهارات وی این اطلاعات تنها درباره جوامع دینی سنتی چون ارتدکس، مسلمان، یهودی و بودایی ارائه شده و قرار است بیش از 5 هزار تصویر به پایگاه دادهای این نقشه افزوده شود.

دسترسی به این نقشه تنها از صفحه نخست اینترفکس و استفاده از مرورگرهای اینترنت 7 یا هشت امکان پذیر است.

مسئولان راه اندازی نخستین نقشه تعاملی جوامع دینی روسیه پس از مطالعه تمام منابع اطلاعات عمومی به ویژه اطلاعاتی که درباره سازمانهای دینی ثبت شده در فدراسیون روسیه وجود دارد به این نتیجه رسیدند که پیروان ادیان سنتی 95 درصد مؤمنان روسیه را تشکیل داده اند.

سیلینتیف نویسنده این تحقیق گفت: آمار تطبیقی اطلاعات جوامع دینی ثبت شده از سال 2004 تا 2009 نشان دهنده این امر است که ادیان سنتی روسیه جایگاه خود را در جامعه ارتقا داده اند.

پس از ارتدکس جایگاه دوم ادیان روسیه به مسلمانان اختصاص دارد به طوری که سهم رشد جوامع دینی آنها از 3/16 به 1/17 درصد رسیده است. این درحالی است که جوامع بودایی و یهودی رشدی نداشته اند. رشد جنبش های جدید دینی نیز در این جامعه منفی بوده است.