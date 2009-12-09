استقبال کردستان عراق از تاسیس مرکز تجاری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا که در رأس هیئتی اقتصادی در سلیمانیه عراق بسر می برد در ملاقات با "عبدالله سعید" دستیار ارشد اقتصادی و اجرائی رئیس جمهور عراق در اقلیم کردستان، با معرفی توانمندیهای رو به توسعه بنگاههای اقتصادی بخش تعاون در حوزه های مختلف، بر آمادگی صدور کالاها و خدمات مورد نیاز عراق از طریق تأسیس مرکز تجاری در سلیمانیه اعلام آمادگی کرد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به موقعیت مناسب اتاق تعاون ایران در اتحادیه بین المللی تعاون، در استفاده از ظرفیتهای بین المللی تعاون با هماهنگی اتاق تعاون ایران در جهت تعالی اقتصاد عراق قول مساعد داد.

رئیس پارلمان بخش تعاون ایران تصریح کرد: با توجه به اجرایی شدن قانون سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر اصولی رویکرد اقتصاد دولتی بر غیردولتی با اولویت بخش تعاون در ایران، فرصت مغتنمی برای تعامل بیشتر بنگاههای اقتصادی ایران با کشورهای مختلف به ویژه عراق بوجود آمده است.

دراین دیدار "عبدالله سعید " با اشاره به مشترکات فرهنگی، مذهبی و علاقه فراوان مردم کردستان عراق برای خرید کالاها و خدمات ایرانی، تأسیس مرکز تجاری را هر چند دیرهنگام ولی بسیار ضروری و کار ساز در ارتقای جایگاه ایران در چرخه اقتصادی عراق اعلام و از ایجاد این مرکز استقبال کرد.

دستیار ارشد اقتصادی و اجرائی رئیس جمهور عراق افزود: سلیمانیه به عنوان دروازه ورود به بازار عراق می تواند سهم جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد این کشور را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

عبدالله سعید از ایجاد قریب الوقوع دو منطقه آزاد تجاری در سلیمانیه عراق که یکی از آنها توسط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در دست اقدام است خبر داد و بر آمادگی کشورش در ایجاد منطقه دوم در موقعیت همسایگی مرزی ایران وعراق در مرز باشماق توسط ایران تاکید کرد.

وی گفت: در حال حاضر150 شرکت ایرانی مستقیماً یا به واسطه نمایندگی در سلیمانیه فعال هستند که می توانند به عنوان سکوی جهش حضور بیشتر شرکتهای ایرانی در عرصه توسعه عمرانی و زیر ساختهای اقتصادی عراق باشند.

در ادامه این سفر، دبیرکل اتاق تعاون ایران و هیئت همراه در جلسه ای که با حضور تجار و بازرگانان عراقی در اتاق بازرگانی سلیمانیه برگزار خواهد شد به فرصتهای مناسب سرمایه گذاری و تجاری ایران و نحوه توسعه تعاملات نهادینه بازرگانان دو کشور در قالب تشکلهای تعاونی و خصوصی خواهند پرداخت.