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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۶

تجری به مهر خبر داد:

مراسم معارفه استاندار جدید کرمانشاه شنبه برگزار می شود

مراسم معارفه استاندار جدید کرمانشاه شنبه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس از برگزاری مراسم معارفه استاندار جدید کرمانشاه در روز شنبه با حضور وزیر کشور خبر داد.

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: صبح شنبه با حضور وزیر کشور سید دادوش هاشمی استاندارجدید کرمانشاه معارفه و از زحمات مجید غفوری قدردانی خواهد شد.

 

وی با اعلام این موضوع که روز شنبه قطعاً این مراسم برگزار می شود، گفت: تأخیرهای به وجود آمده در راستای معارفه استاندارجدید کرمانشاه به دلیل مشغله کاری وزیر کشور بود که با توجه به این موضوع لحظاتی پیش وزارت کشور خبر برگزاری مراسم معارفه در روز شنبه را اعلام کرد.

 

نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس خاطر نشان کرد: انتظار می رود با آغاز بکار استاندار جدید کرمانشاه و با ایجاد فضای همدلی و تعامل تحرکی در استان در جهت توسعه و رفع مشکلات گام برداشته شود.

 

سید دادوش هاشمی از روز 24 آبانماه جاری به عنوان استاندار کرمانشاه معرفی شده است اما مراسم معارفه وی تاکنون برگزار نشده بود.

 

تاخیر در برگزاری مراسم معارفه وی شائبه ها و شایعاتی در استان به وجود آورده بود.

کد مطلب 997306

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