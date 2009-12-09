"2012" دومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای چین شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این رقم 58.6 میلیون دلاری معادل 10 درصد کل فروش فیلم در اکران جهانی است. پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای چین "ترنسفورمرز: انتقام شکست‌خوردگان" است که اوایل امسال در چین 62.9 میلیون دلار فروش داشت.

در حالی که "2012" همچنان در سینماهای چین نمایش داده می‌شود، تاکنون تنها سه فیلم سینمایی در این کشور از مرز 58 میلیون دلار گذر کرده‌اند. تنها فیلم چینی این جمع سه‌گانه، "تولد یک جمهوری" نام دارد که این فیلم نیز سال 2009 اکران شده و 61.5 میلیون دلار فروخته است.

مدیران موسسه چینی یونایتد سینما لاین در این باره گفته‌اند جنجال رسانه‌ای پیرامون "2012" و عدم اکران فیلم‌های خوب چینی در مقطع اکران آن از جمله عوامل اصلی موفقیت آن در سینماهای چین بوده است. پیش‌بینی می‌شود "2012" به زودی از میزان فروش "تولد یک جمهوری" و "ترنسفورمرز" عبور کند و به پرفروشترین فیلم در اکران سینمای چین بدل شود.

هر چند این هفته سه فیلم در سینماهای چین اکران خواهند شد. "یک داستان ساده احمقانه" به کارگردانی ژانگ ییمو بازسازی فیلم "تشنه خون" برادران کوئن است،‌ "جنگجویان توفان" ساخته برادران پانگ و "شکارچی گنج" ساخته جی چو. همچنین "آواتار" جیمز کامرون از روز اول ژانویه اکران خواهد شد که احتمالا همه رکوردهای فروش سینمای چین را جابجا خواهد کرد.