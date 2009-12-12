"تردست" یک کمدی متفاوت در سینمای ایران است

سیروس تسلیمی یکی از تهیه‌کننده‌های "تردست" و پخش‌کننده این فیلم درباره شرایط اکران آن به خبرنگار مهر گفت: ما شرایط خوبی برای اکران "تردست" در نظر گرفتیم. به هر حال بعد از پنج سال از تولید این اثر ما توانستیم با تعداد سالن‌های سینمایی مناسبی آن را اکران عمومی کنیم. اما امیدوارم همزمانی آن با ماه محرم برای ما به لحاظ نمایش مشکلاتی به وجود نیاورد.

وی افزود: البته ما برای مخاطبان این فیلم جایزه‌ای در نظر گرفته‌ایم. کسانی که بتوانند تحلیل مناسبی از اکران نشدن "تردست" در این پنج سال با وجود داشتن پروانه نمایش مطرح کنند، می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند. پروانه نمایش این فیلم در زمان معاونت محمدمهدی حیدریان صادر شده است، اما ما نتواستیم به دلایل نامشخص "تردست" را اکران کنیم. به همین دلیل می‌خواهیم مردم نیز در این موضوع شرکت کنند.

تسلیمی ادامه داد: علاقمندان می‌توانند نظر خود را با توجه به این موضوع در اختیار کارگردان و یا به امید فیلم ارائه کنند. زمانی که من به عنوان تهیه‌کننده وارد این پروژه سینمایی شدم تصمیم گرفتیم یک قصه ایرانی را بر مبنای نمایش‌های تخته حوضی به نگارش درآوریم و آن را با توجه به شرایط روز سینمای ایران به روز کنیم.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم "تردست" کار خاص و جدیدی در سینمای کمدی باشد. نصب بیلبوردهای این فیلم از چهارشنبه شب در سطح تهران آغاز و تیزرها نیز به زودی از تلویزیون پخش خواهد شد. به هر حال شرایط اکران در سینمای ایران سخت و پیچیده است باید بتوانیم با آن کنار بیاییم.

تسلیمی با توجه به زمان تولید این فیلم عنوان کرد: فکر می‌کنم با توجه به اینکه زمان زیادی از ساخت "تردست" می‌گذرد اما سوژه آن تاریخ مصرف ندارد. این فیلم به نوعی کمدی فارس و یا همان کمدی موقعیت است و امیدوارم مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد. این فیلم برخلاف کمدی‌های آپارتمانی بر اساس یک متن ایرانی نوشته شده است و امیدوارم این سبک جدید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با حضور بازیگران در "تردست" گفت: این اولین فیلمی است که نیوشا ضیغمی یکی از چهره‌های سینمایی توسط آن به دنیای سینما معرفی می‌شود. ولی حالا با گذشت زمان، مخاطبان کاملا با نوع بازی و چهره او آشنا شده‌اند. حضور چهره‌های دیگر مانند امیر جعفری، گوهر خیر اندیش، شهرام حقیقت دوست و..و نیز به گیشه فیلم کمک کند.

نمایش عمومی "تردست" از چهارشنبه 18 آذرماه در تهران آغاز شده است. فیلمنامه "تردست" را سجادی نوشته و داستان درباره دزد خرده‌پایی است که می‌خواهد در زندگی‌اش ترقی کند و این موضوع ماجراهایی را به وجود می‌آورد.

شهرام حقیقت‌دوست، گوهر خیراندیش، امیر جعفری ، نیوشا ضیغمی، سیروس ابراهیم‌زاده، بهزاد فراهانی، نقی سیف‌جمالی،

هوشنگ قوانلو و قدرت دلاوری بازیگران این فیلم سینمایی هستند. "تردست" در گروه سینمایی عصر جدید روی پرده رفته است.

محمدعلی سجادی فیلم‌های سینمایی "مخمصه"، "جنایت"، "اثیری" و "رنگ شب" را در کارنامه دارد. از این کارگردان سینما مجموعه تلویزیونی "جستجوگران" پخش می‌شود.

