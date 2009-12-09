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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

نمایش "مکبث زار" از بندرعباس به جشنواره فجر راه یافت

نمایش "مکبث زار" از بندرعباس به جشنواره فجر راه یافت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: با اعلام شورای عالی انتخاب آثار بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، نمایش "مکبث زار" به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی به بخش تجربه های نو جشنواره راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، نمایش های "مکبث زار" و "تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند" با اقتباس از "مکبث" ویلیام شکسپیر به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی از بندرعباس و "شام آخر" نوشته محمد رضا کوهستانی به کارگردانی احمد سلیمانی از قم دو اثر شهرستانی راه یافته به جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستند.

نمایش "مکبث زار" اقتباس آگاهانه از شاهکار ویلیام شکسپیر است که توسط کارگردان به شیوه ای نو و با شخصیت های مشهور و اساطیری جنوب و آداب، رسوم و سنن هرمزگان در هم می آمیزد و اثری بدیع را به وجود می آورد.

ابراهیم پشت کوهی از فعال ترین جوانان حوزه نمایش استان هرمزگان است که با حضور در جشنواره های مختلف ملی و منطقه ای توانسته است افتخارات بسیاری را برای استان هرمزگان به ارمغان آورد. 

کد مطلب 997312

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