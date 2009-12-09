  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۷

پروانه نمایش خانگی 74 فیلم و برنامه صادر شد

با هدف حمایت از سینمای ملی و افزایش عناوین ایرانی در شبکه ویدئویی کشور پروانه نمایش خانگی 74 عنوان فیلم و برنامه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی یک ماه گذشته از سوی دفتر همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی درپاسخ به استقبال و نیاز مخاطبان با صدور پروانه نمایش 74 عنوان از سوی متقاضیان موافقت شده است.

در فهرست محصولاتی که هفته‌های اخیر به شبکه نمایش عرضه شده‌اند یا به زودی در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرند 20 فیلم سینمایی، 30 فیلم بلند داستانی، 16 مجموعه تلویزیونی و هشت فیلم مستند مشاهده می‌شود.

تشویق مؤسسات ویدئو رسانه به عرضه هرچه بیشتر محصولات ایرانی از جمله سیاست‌های این دوره معاونت امور سینمایی در کنار عرضه آثار مناسب خارجی است.

کد مطلب 997316

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها