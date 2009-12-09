پروانه نمایش خانگی 74 فیلم و برنامه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی یک ماه گذشته از سوی دفتر همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی درپاسخ به استقبال و نیاز مخاطبان با صدور پروانه نمایش 74 عنوان از سوی متقاضیان موافقت شده است.
در فهرست محصولاتی که هفتههای اخیر به شبکه نمایش عرضه شدهاند یا به زودی در دسترس علاقمندان قرار میگیرند 20 فیلم سینمایی، 30 فیلم بلند داستانی، 16 مجموعه تلویزیونی و هشت فیلم مستند مشاهده میشود.
تشویق مؤسسات ویدئو رسانه به عرضه هرچه بیشتر محصولات ایرانی از جمله سیاستهای این دوره معاونت امور سینمایی در کنار عرضه آثار مناسب خارجی است.
