  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

انتصابات در بسیج:

فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین شد

فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین شد

مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مسئولان ارشد سازمان بسیج مستضعفین امروز چهارشنبه در سالن 5 آذر بسیج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سردار علی فضلی به عنوان جانشین سازمان بسیج مستضعفین معرفی شد. سردار فضلی پیش از این به عنوان فرمانده سپاه استان تهران فعالیت می کرد.

دراین مراسم که حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران نیز حضور داشت از زحمات حجت الاسلام علی محمدی در مسئولیت نمایندگی ولی‌فقیه در بسیج تقدیر و تشکر شد و حجت الاسلام محمد کدخدایی این مسئولیت را به عهده گرفت.

همچنین در ادامه این مراسم سردار سلیمانی که پیش از این در طرح و برنامه سپاه پاسداران مشغول به فعالیت بود، معاونت هماهنگ کننده بسیج را عهده دار شد.

کد مطلب 997317

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها