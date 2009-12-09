فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سردار علی فضلی به عنوان جانشین سازمان بسیج مستضعفین معرفی شد. سردار فضلی پیش از این به عنوان فرمانده سپاه استان تهران فعالیت می کرد.

دراین مراسم که حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران نیز حضور داشت از زحمات حجت الاسلام علی محمدی در مسئولیت نمایندگی ولی‌فقیه در بسیج تقدیر و تشکر شد و حجت الاسلام محمد کدخدایی این مسئولیت را به عهده گرفت.

همچنین در ادامه این مراسم سردار سلیمانی که پیش از این در طرح و برنامه سپاه پاسداران مشغول به فعالیت بود، معاونت هماهنگ کننده بسیج را عهده دار شد.