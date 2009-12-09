مرحله سوم طرح انضباط اجتماعی در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سرهنگ حمیدرضا خاکباز بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: طرح انضباط اجتماعی از طرحهایی است که با تدبیر فرمانده ناجا در سراسر کشور اجرا می شود و خوشبختانه اجرای مراحل اول و دوم در خیابان امام و منطقه هادی آباد با پاکسازی متخلقان و فروشندگان مواد مخدر توانست رضایت ساکنان را جلب کند.

پاکباز افزود: این طرح با مشارکت پلیس مبارزه با مواد مخدر، شهرداری و راهور ترافیک اجرا می شود که ضمن شناسایی و جمع آوری فروشندگان مواد مخدر، اراذل و اوباش و سارقان با اتخاذ تدابیر ترافیکی به کاهش مشکلات ترافیکی مناطق پر ازدحام نیز کمک می شود.

وی یادآور شد: در این طرح که با حضور مستمر ماموران پلیس تا ثبات امنیت کامل در منطقه اجرا می شود پس از سه ماه امور امنیتی محله به افراد معتمد و ریش سفید محل سپرده می شود و اداره مناطق به صورت هیئت امنایی خواهد بود.

به گفته پاکباز در صورت وقوع نزاع و هرگونه مشکل و یا تخلف مسائل ابتدا توسط افراد معتمد بررسی و حل و فصل می شود و درصورت نیاز با مداخله پلیس به مسائل خاتمه داده خواهد شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین در خصوص مرحله سوم این طرح تصریح کرد: در این مرحله که در منطقه مولوی قزوین اجرا می شود تغییر مسیر ترافیکی هم پیش بینی شده که بر این اساس تردد در خیابان امام از تقاطع خیابان سعدی به سمت میدان 22 بهمن بالعکس و شرق به غرب شده، تردد در خیابان مولوی تا تقاطع انصاری از جنوب به شمال صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: با تغییر مسیر انجام شده پارک خودرو در دو طرف خیابان مولوی ممنوع شده و سمت راست مسیر تنها برای تخلیه و بارگیری کسبه بصورت موقت مجاز خواهد بود و با صدور کارت پارک رایگان برای کسبه، پارکینگ ویژه ای برای توقف خودروی کسبه در نظر گرفته شده است.

بنا به اعلام سرهنگ خاکباز طرح برخورد با سارقان حرفه ای و فروشندگان مواد مخدر نیز در این طرح پیش بینی شده که با جدیت دنبال می شود.

این مسئول از کشف و ضبط بیش از سه کیلوگرم مواد مخدر در اجرای طرح در دو روز گذشته خبر داد و گفت: در این رابطه شش نفر خرده فروش مواد هم دستگیر شده اند.

وی موفقیت در اجرای طرح انضباط اجتماعی را در گرو مشارکت و همکاری مردم دانست و یادآور شد: این طرح به صورت شبانه روزی با حضور محسوس و نامحسوس ماموران پلیس در محله های تعیین شده اجرا می شود و طرح ترافیک منطقه نیز از ساعت شش صبح تا هشت شب ادامه دارد.

خاکباز به برگزاری دوره آموزشی ماموران پلیس هم اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در بهمن ماه امسال سه دوره آموزشی با عنوان استانداردسازی تعالی رفتار کارکنان ناجا با حضور هزار تن از ماموران انتظامی و قضایی استان در مدت سه روز برگزار خواهد شد که این امر در اصلاح رفتار ماموران نقش مهمی خواهد داشت.

وی از مردم خواست دیدگاه های خود در مورد عملکرد ماموران پلیس و هرگونه انتقاد، پیشنهاد و درخواستهای خود از نیروی انتظامی را با شماره تلفن 197 و یا پلیس 110 درمیان بگذارند.