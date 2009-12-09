تامین آب شرب بهداشتی در روستاهای اردبیل ضروری است

یوسف اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: امسال بیش از 25 میلیارد ریال برای تامین و توسعه آب شرب روستایی در این شهرستان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه اختصاص این میزان اعتبار بیش از دو برابر سالهای گذشته بوده است، افزود: با اختصاص این اعتبارات در دهه فجر امسال هفت روستا از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار خواهند شد.

فرماندار اردبیل با اشاره به تخصیص اعتباری بالغ بر 28 میلیارد و 500 میلیون ریال برای بهسازی و توسعه طرحهای هادی در روستاها اضافه کرد: این اعتبار به منظور تسریع در روند اجرای طرحهای هادی مناطق روستایی اختصاص یافته است.

وی ابراز داشت: 23 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات خشکسالی در مرحله اول برای توسعه منابع کشاورزی و آب شرب روستایی در روستاهای این شهرستان اختصاص و هزینه شده است.

اکبری همچنین با اشاره به تامین آرد و ذخیره سازی سوخت مورد نیاز برای فصل سرما در مناطق روستایی تصریح کرد: تعامل مثبت دهیاران با منتخبین شوراهای اسلامی مناطق روستایی و بخشداری در این راستا ضروری است.

وی پیگیری اعتبارات تخصیص یافته در بخش آب و برق و گاز، اجرای طرح هادی، بهسازی منازل روستایی، توجه ویژه در صدور پروانه های ساختمانی، نظارت مستمر بر ساخت و سازهای روستایی، توسعه فضای سبز و محافظت از باغات و زمینهای زراعی به منظور رعایت موازین زیست محیطی را از دیگر وظایف و ضروریات دهیاران عنوان کرد.

