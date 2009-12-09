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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

با حضور ترابی/

کارگاه شعر نو در حوزه هنری برپا می‌شود

کارگاه شعر نو در حوزه هنری برپا می‌شود

کارگاه شعر نو با حضور سیدضیاالدین ترابی شنبه 21 آذر ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و مترجم گفت: این کارگاه شعر نو برای کسانی که در آغاز راه سرایش شعر هستند برگزار می‌شود و در آن اثر هر شاعر پس از خواندن از سوی شرکت کنندگان نقد و بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: قبل از قرائت اشعارهنرجویان، اشعاری از بنیانگذاران شعر نو خوانده می‌شود تا هنرجویان در طول دوره با شعرنو بیشترآشنا شوند و در سرودن اشعارشان رشد کنند.

وی با انتقاد از شعرهای تقلیدی گفت: "شبه شعر" نوعی تقلیدی از روی اشعار اصلی است در حالی که خود شعر ابداع مطلبی نو است و روایت، خبر و فضایی جدیدی را می‌سازد که تکراری نیست.

کارگاه شعر نو شنبه هر هفته ساعت 16 در سالن جلسات مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برپا می‌شود.

کد مطلب 997323

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