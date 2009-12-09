به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و مترجم گفت: این کارگاه شعر نو برای کسانی که در آغاز راه سرایش شعر هستند برگزار می‌شود و در آن اثر هر شاعر پس از خواندن از سوی شرکت کنندگان نقد و بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: قبل از قرائت اشعارهنرجویان، اشعاری از بنیانگذاران شعر نو خوانده می‌شود تا هنرجویان در طول دوره با شعرنو بیشترآشنا شوند و در سرودن اشعارشان رشد کنند.

وی با انتقاد از شعرهای تقلیدی گفت: "شبه شعر" نوعی تقلیدی از روی اشعار اصلی است در حالی که خود شعر ابداع مطلبی نو است و روایت، خبر و فضایی جدیدی را می‌سازد که تکراری نیست.

کارگاه شعر نو شنبه هر هفته ساعت 16 در سالن جلسات مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری برپا می‌شود.