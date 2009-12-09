خراسان شمالی در جمع آوری زکات رتبه چهارم کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، تبارک سبحانی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد احیای زکات استان افزود: تعهدات امسال زکات استان یک میلیارد و 500 میلیون تومان است که تا کنون یک میلیارد و 239 میلیون و 500 هزار تومان جمع آوری شده است.

وی بیان کرد: این مبلغ به حساب دهیاری های استان واریز شده است که 25 درصد آن باید صرف محرومین و فقرا و بقیه در امور عام المنفعه هزینه شود.

وی تهیه و نصب بنرهای تبلیغاتی، توزیع کیسه های زکات، برگزاری همایش زکات در روستاها، تهیه تابلوهای زکات و نصب آنها در مزارع، توزیع کتاب، نوار و سی دی های آموزشی و مذهبی در بین عاملان جمع آوری زکات را از فعالیتهای ستاد زکات استان عنوان کرد.

استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه از کسب رتبه دوم کشوری ستاد جمع آوری زکات استان در انجام تعهدات خبر داد و گفت: افزایش 17 میلیون و 600 هزار تومانی زکات از سال 83 به یک میلیارد و 300 میلیون تومان در سال جاری نشان دهنده تبیین فرهنگ زکات در بین مردم مومن این استان است.

جهانبخش با اشاره به جمع آوری 10 برابری زکات بیشتر از پیش بینی های انجام شده است، اظهار داشت: برای تشویق مردم به امر الهی زکات، حدود 470 میایون تومان برای ساخت ورزشگاه، کتابخانه و جاده های بین مزارع در روستاهای استان هزینه شده است.

امام جمعه بجنورد هم در این همایش از مسئولان خواست زکات جمع آوری شده در برابر چشمهای مردم مصرف شود تا علاوه بر اعتماد سازی، این امر خداپسندانه در بین مردم گسترش یابد.