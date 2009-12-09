سنتور نوازی معاصر ایران وامدار استاد پایور است

هوشنگ کامکار با اعلام این مطلب به خبرنگار مهرگفت: جامعه موسیقی ما یکی بزرگترین اساتید خود را از دست داد و من وقتی امروز خبر درگذشت استاد پایور را شنیدم بسیار متاثر شدم.



این آهنگساز در ادامه افزود: یکی از کارهای بسیار ارزشمند پایور احیاء اکثر آهنگهای قدیمی موسیقی ما بود که همه آنها را با شیوه ای جدید همراه با ارکستر اجرا کرد. پایور همراه با ارکستر خود اجراهای بسیار قدرتمندی را در داخل و خارج از ایران به روی صحنه برد و در معرفی جذابیتهای موسیقی ما نقش بسیار پر رنگی داشت.

وی همچنین تصریح کرد: تنها تأثر من از این بابت بود که در این سالها از فرامرز پایور یا اصلا نامی برده نشد و یا کمتر از او آنگونه که شایسته است یاد شد. من واقعا به خاطر این خصیصه اخلاقی که ما همچنان به بزرگانمان در زمان حیاتشان کم توجه هستیم متاسفم.

کامکار گفت: شاگردان پایور امروز همگی از اساتید دانشگاه و از بزرگان موسیقی ما هستند. او با خواننده های بزرگی کار کرد و خواننده های بسیاری را نیز معرفی کرد. امیدوارم جامعه هنری ما عکس العملی درخور جایگاه والای این هنرمند بزرگ نشان دهد و در معرفی خدمات استاد پایور به هنر این مملکت تلاش بیشتری صورت دهد.

این موسیقیدان در پایان افزود: من نیز به نمایندگی از خانواده کامکارها ضایعه درگذشت استاد فرامرز پایور را به خانواده آن مرحوم، مردم و جامعه هنری ایران تسلیت می گویم.