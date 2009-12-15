بازآموزی ارکستر "پارسیان" در کارگاه موسیقی علی رهبری

مازیار ظهیرالدینی سرپرست ارکستر زهی "پارسیان" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف برگزاری این کارگاه به خبرنگار مهر، گفت : گروه بیست نفره ارکستر موسیقی پارسیان در نخستین کارگاه تخصصی موسیقی کلاسیک دو قطعه از موتزارت را اجرا و در ادامه برگزاری این کارگاه آثاری از گریگ و دیگر نامداران موسیقی کلاسیک را تمرین و بازآموزی می کنیم.

وی در ادامه به دلایل انتخاب این آثار اشاره کرد و گفت : آثار انتخاب شده به لحاظ تکنیک از پیچ و خم های موسیقایی برخوردار است و طبعا قطعات ساده ای نیست و دلیل اصلی انتخاب و بازآموزی این قطعات توسط علی رهبری فراز و نشیب های موجود در این آثار است در واقع تمرین و بازآموزی این قطعات بخش تکنیکی و فنی ارکستر را تقویت می کند.

سرپرست ارکستر زهی "پارسیان" در ادامه افزود : طبق برنامه ریزی انجام شده 50 قطعه از آثار موسیقیدان های غرب برای تمرین انتخاب شده است و قرار است پس از پایان این مستر کلاس در اسفند ماه کنسرتی را برگزار کنیم .