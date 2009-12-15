بازآموزی ارکستر "پارسیان" در کارگاه موسیقی علی رهبری

مازیار ظهیرالدینی سرپرست ارکستر زهی "پارسیان" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف برگزاری این کارگاه به خبرنگار مهر، گفت : گروه بیست نفره ارکستر موسیقی پارسیان در نخستین کارگاه تخصصی موسیقی کلاسیک دو قطعه از موتزارت را اجرا و در ادامه برگزاری این کارگاه آثاری از گریگ و دیگر نامداران موسیقی کلاسیک را تمرین و بازآموزی می کنیم.
وی در ادامه به دلایل انتخاب این آثار اشاره کرد و گفت : آثار انتخاب شده به لحاظ تکنیک از پیچ و خم های موسیقایی برخوردار است و طبعا قطعات ساده ای نیست و دلیل اصلی انتخاب و بازآموزی این قطعات توسط علی رهبری فراز و نشیب های موجود در این آثار است در واقع تمرین و بازآموزی این قطعات بخش تکنیکی و فنی ارکستر را تقویت می کند.
سرپرست ارکستر زهی "پارسیان" در ادامه افزود : طبق برنامه ریزی انجام شده 50 قطعه از آثار موسیقیدان های غرب برای تمرین انتخاب شده است و قرار است پس از پایان این مستر کلاس در اسفند ماه کنسرتی را برگزار کنیم .
ظهیرالدینی در پایان در خصوص علت برگزاری این مستر کلاس درخارج از کشورگفت : متاسفانه و یا خوشبختانه آهنگسازان و موسیقیدان های برجسته ایرانی در خارج از کشور وجود دارند که کمتراز ظرفیت های این اساتید به درستی استفاده شده است در حالی که می توان از این ظرفیت ها در جهت ارتقاء کیفی کار گروه های جوان استفاده های مفید کرد؛ از همین رو تصمیم گرفتیم با سفر به ترکیه جلسات آموزشی درقالب مستر کلاس هایی در خصوص موسیقی کلاسیک به رهبری آقای علی رهبری برگزار کنیم.
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