45 درصد از آب کشاورزی در آذربایجان غربی هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی پژوهش آب که با حضور کارشناسانی از پنج استان شمالغرب کشور در محل سالن جلسان شرکت آب منطقه ای استان در ارومیه برگزار شد، افزود: 90 درصد آب در بخش کشاورزی به مصرف می رسد که پایین بودن راندمان آبیاری در این بخش از جمله عمده عوامل هدر رفت آب شده است.

وی در این همایش که نمایندگانی از استانهای کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان حضور داشتند، ادامه داد: بیش از یک میلیارد و 500 میلیون مترمکعب آب در آذربایجان غربی در زمینه کشاورزی در سال مصرف می شود.

کریمی گفت: بازای هر مترمکعب آب در کشور تنها 500 گرم محصولات کشاورزی تولید می شود که این رقم در استاندارد جهانی تا 1500 گرم است.

وی یادآور شد: دولت، یارانه و سوبسید زیادی در بخش آب ارائه می دهد بطوریکه با احتساب یارانه های پنهان، این رقم تا 97 درصد یارانه را شامل می شود.

رئیس کمیته تحقیقات آب آذربایجان غربی گفت: با احتساب هزینه های تولید و نگهداری آب، سالیانه تا هزار میلیارد ریال در زمینه مصرف نادرست و بهینه آب در استان به هدر می رود.

کریمی افزود: تنها راه جلوگیری از اتلاف آب و افزایش هزینه در این زمینه، تحقیق و پژوهش و یافتن راه های نوین آبیاری و کاهش اتلاف آب می باشد.

وی تعامل دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به منظور یافتن راه کارهای جدید و استفاده از تکنولوژی های بروز دنیا را از مهمترین اهداف کمیته تحقیقات آب استان ذکر کرد و گفت: بدلیل همجواری و وجود اقلیم های مشترک اسانهای شمالغرب کشور، همکاری این نهادها الزامی است.

کریمی یادآور شد: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در حال حاضر افزون بر 60 طرح مهم ملی در حال اجرا است که از این تعداد 13 طرح شامل سدها می باشد.

وی افزود: همچنین در 50 هزار هکتار از اراضی استان طرح های آبیاری مدرن به منظور بهبود این امر صورت گرفته و یا در حال اجرا است.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: طرح های مطالعاتی بهبود آبیاری نیز در افزون بر 55 هزار هکتار در حال اجرا است که در مجموع شامل 291 هزار هکتار از زمین های استان را شامل می شود.

کریمی با یادآوری اینکه آذربایجان غربی سال گذشته دومین استان در زمینه بالا بردن راندمان آبیاری کشور بود، تاکید کرد: استفاده از تجربیات استانهای مجاور و تحقیقات علمی و دانشگاهی در قالب طرح ها و پایان نامه های درسی مورد تاکید این نهاد است.

وی گفت: انتظار می رود اینگونه همایش ها با یافتن راهکارهای مختلف و بروز بتواند در زمینه استفاده بهینه از آب و منابع آبی موجود و احیای زیرساخت های مناسب در این روند، تحول شگرفی ایجاد نماید.

دبیر کمیته تحقیقات آب منطقه ای آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت:این همایش با هدف رسیدن به اهداف مشترک، افزایش فرهنگ علمی و تحقیقی در استانهای مجاور همچون کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی ، زنجان و اربیل بدلیل وجود اشتراکان فراوان اقلیمی، فرهنگی و حوزه آبریزی برگزار می شود.

کریم بشیرپور افزود: اهمیت ایجاد یکنواخی در منطقه و ایجاد بستر مناسب و هماهنگ برای طرح های تحقیقاتی و ارائه دیدگاه ها و تحقیقات مختلف در زمینه های آبی و نیز ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی استانهای منطقه در رسیدن به اهداف سند چشم انداز سال 1400 از دیگر اهداف برگزاری این همایش ها می باشد.

در ادامه این همایش شرکت کنندگان اقدام به ایراد آخرین یافته ها و تحقیقات خود در زمینه بهینه سازی مصرف آب در عرصه های مختلف همچون کشاورزی و صنعتی نمودند.