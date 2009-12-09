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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۸

سه هزار واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی موفق به اخذ وام شده اند

سه هزار واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی موفق به اخذ وام شده اند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون خراسان جنوبی گفت: تاکنون سه هزار و 825 واحد مسکن مهر موفق به اخذ وام به مبلغ 304 میلیارد ریال شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران تعاونهای مسکن مهر استان، مجموع واحدهای مسکن مهر را که تاکنون موفق به دریافت تسهیلات شده اند، سه هزار و 825 واحد اعلام کرد و بیان داشت: کل مبلغ پرداختی به تعاونی ها در قالب آماده سازی و قسط اول و دوم تاکنون 304 میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: در مرحله آماده سازی برای هر واحد مبلغ 10 میلیون ریال و پس از پروانه ساختمانی و اجرای فنداسیون و متناسب با پیشرفت کار تسهیلات در اختیار تعاونی ها قرار می گیرد.

خوشایند ادامه داد: در سال جاری مبلغ 695 میلیارد ریال خط اعتباری ویژه مسکن مهر استان ابلاغ شده که این مبلغ از طریق بانک مسکن در اختیار تعاونی های مسکن مهر قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون تعداد پنج هزار و 668 واحد جهت اخذ تسهیلات آماده سازی و ساخت به بانکها معرفی شده اند، افزود: از این تعداد 464 واحد تسهیلات و آماده سازی توسط بانک ملی، 290 واحد تسهیلات آماده سازی از طریق بانک صادرات، 253 واحد تسهیلات آماده سازی توسط بانک تجارت و دو هزار و 818 واحد تسهیلات آماده سازی و ساخت از طریق بانک مسکن پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی یادآور شد: بیشترین پرداختی تسهیلات آماده سازی مسکن مهر توسط بانک مسکن بوده و از این پس نیز تسهیلات مسکن مهر از طریق بانک مسکن پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 997332

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