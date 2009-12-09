تعداد مربیان آموزش آمادگی دفاعی در مدارس خراسان رضوی باید دوبرابر شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ محمدهادی عظیمی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش دین و دفاع هوشمندانه در جمع خبرنگاران افزود: این همایش به مدت دو روز با حضور معاونتهای آموزش سراسر خراسان رضوی، فرماندهان حوزه های بسیج دانش آموزی و مسئولان امور دفاعی آموزش و پرورش استان برگزار شد.

مسئول تربیت و آموزش سپاه امام رضا(ع) گفت: این همایش در قالب پنج کمیسیون و با هدف انسجام بخشی و هماهنگی بیشتر در جهت ارتقاء سطح آموزشهای نسل جوان در مشهد برگزار شد.

عظیمی تصریح کرد: در سال تحصیلی 88-89 نزدیک به 94 هزار دختر مقطع راهنمایی و پسر مقطع راهنمایی و دبیرستان در طول سال هفته ای دو ساعت در کلاسهای آمادگی دفاعی شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حقیقت این دانش آموزان توسط مربیان دفاعی آموزش و پرورش در سه محور دفاع شخصی، آموزشهای غیرنظامی و آموزشهای دفاع نظامی آموزش می بینند تا به عنوان یک جوان ایرانی بتوانند از خود و کشورشان دفاع کنند.

عظیمی اظهار داشت: در حال حاضر حدود چهار هزار مربی آموزش آمادگی دفاعی در مدارس استان فعالیت می کنند که نیازمند دو برابر شدن این افراد هستیم.

وی با بیان اینکه از بعد از دفاع مقدس تا امروز بالغ بر 20 هزار مربی، کار آموزش آمادگی دفاعی را در استان انجام دادند، گفت: هم اکنون با بازنشستگی تعداد زیادی از این مربیان نیازمند مربی آموزش آمادگی دفاعی هستیم.

عظیمی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است جوان ایرانی است که بتواند در برابر دشمنان از ارزشهای ملی، دینی، هشت سال دفاع مقدس و دستاوردهای 30 ساله انقلاب در بعد نظامی و چه در بعد فردی دفاع کرده و این سرافرازی را در دنیا ادامه دهد و من معتقدم که جوانهای ما امروز بالنده تر از نسل اول و آماده تر برای دفاع از کشور هستند.