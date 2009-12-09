مردم باید تغییرات را با چشم و فکرشان حس کنند

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در مراسم افتتاح 58 پروژه عمرانی، ترافیکی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 4 با بیان این مطلب اظهار داشت : کارآمدی به معنای خوب کار کردن، خوب وقت گذاشتن، خوب مدیریت کردن، داشتن سعه صدر‌ و رفتار خوب با مردم است اما اثربخشی از کارآمدی نیز مهمتر است.



وی افزود:‌ انسان اگر در عرصه مدیریت "خوب کار کند" اما "کار خوب نکند"‌ بعضی اوقات خسارت به بار می‌آورد. امروز اگر کسی می‌خواهد شهرداری را ارزیابی کند این دو موضوع را با هم باید رصد کند و تمام سعی ما در شهرداری این است که این دو مسئله را با هم پیش ببریم.

شهردار پایتخت به ساماندهی دره مهران و رفع مضلات اجتماعی آن بعد از ساماندهی اشاره کرد و ادامه داد:‌ در دره مهران هم خوب کار شده و هم کار خوبی انجام شده است. در آینده در آن منطقه ایستگاه مترو نیز احداث می‌شود.

اینکه در جلسه زرق و برق نباشد درست است اما مردم از یک مدیر می‌خواهند به بیت‌المالی هم که در اختیار دارد توجه کند قالیباف

وی بیان داشت : وقت و بیت‌المال معنی دارد. اینکه در جلسه میوه اضافی و زرق و برق نباشد درست است و باید همینگونه باشد اما مردم از یک مدیر چیز دیگری هم می‌خواهند. یک مدیر شهر به هزاران بیت‌المالی هم که در اختیار دارد باید توجه کند.





شهردار تهران افزود: ‌امروز در مجموعه مدیریت شهری همه تلاشمان این است که هم خوب کار کنیم و هم آن طور که به مردم قول داده‌ایم در محلات تغییر ایجاد کنیم به گونه‌ای که اگر بعد از 6 ماه تغییری در محله‌ای رخ نداد حق دارند از ما سوال کرده و مدیریت را زیر سوال ببرند چرا که این رسم پاسخگویی در نظام اسلامی نیست.

قالیباف افزود: به مردم قول داده‌ایم تغییرات را با چشم و فکرشان در تهران حس کنند. تغییرات به سمت بهتر شدن پیش می‌رود و اگر مردم چنین حسی پیدا نکنند ما مدیر خوبی نبوده‌ایم.

وی با اشاره به فاصله میان شمال و جنوب و شرق و غرب تهران و تلاش شهرداری برای کاهش این فاصله اظهار داشت : شتاب پیشرفت و تغییرات در شمال و غرب تهران بر جای خود باقیمانده اما شتاب جنوب و شرق را بیشتر کرده‌ایم و اینگونه نیست که توجه مان از شمال و غرب برداشته شده باشد. مدیریت اسلامی اینگونه نیست که جایی را متوقف کرده و به جایی دیگر برسد .

شهردار تهران ادامه داد :‌ تلاش داریم که شرق تهران در پروسه 7 تا 10 ساله از جهت زیرساختها خودش را به غرب تهران برساند اما از آنجا که ارائه آمار در کشور ما زیر سوال است دیگر عنوان نمی‌کنم که چند برابر در این مناطق هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید با تمام توان بر روح، روان، تربیت، اخلاق و دین مردم توجه داشته باشیم و از توجه به نیازهای مادی آنان نیز غافل نشویم خاطرنشان ساخت :‌ سرانه بیمارستان در تهران بیشتر ازحد استاندارد است اما توزیع و پراکندگی آن یکنواخت نیست و در جایی متمرکز شده است.

قالیباف ادامه داد:‌ کار درمان، ‌بیمارستان، درمانگاه و... وظیفه شهرداری نیست اما به آن معنا نیست که به این موضوع بی تفاوت هستیم. شرق تهران به دلیل قرار داشتن در محدوده بحران به بیمارستانی مجهز برای مواقع بحرانی نیاز دارد که زمین و ساخت آن قطعی است و در آینده با سبکی همانند بیمارستان شهید هاشمی نژاد که از آن بازدید داشتم احداث خواهد شد.

شهردار پایتخت در ادامه با تشکر از اقدامات مجموعه همکاران خود در منطقه 4 تهران و شورایاریها و مردم این منطقه و ابراز خشنودی از سکونت خود در این منطقه گفت: ‌منطقه 4 جز دو سه منطقه ای است که مجموعه تدابیر مدیریت شهری را رصد و پیگیری می‌کند.