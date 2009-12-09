دومین کنگره شعر عاشورایی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، دومین کنگره شعر عاشورایی همزمان با 30 استان کشور ظهر امروز چهارشنبه در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری برگزار شد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایشها و کنگره ها در مورد قیام عاشورا، زودن خرافات از حادثه مهم تاریخی عاشورا در جامعه، ارتباط سازمان تبلیغات با اهل قلم و نویسندگان و چاپ آثار اهل قلم و در اختیار گذاشتن آثار اهل قلم در بین مداحان است.

مرتضویی افزود: شعرا باید با بیان حقیقت این وقایع تاریخی مهم، حقایق و حیانی را به دیگران منتقل کنند.

وی با بیان اینکه شعر بیشتر از یک سخنرانی چند ساعته در مغز و استخوان افراد جامعه می نشیند، بیان داشت: شاعران امروزی باید واقعه های تاریخی را با توجه به ظرفیت زمانی، مسائل و توقعات امروزی بیان کنند تا اثرات بیشتری در جامعه امروزی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اسلام برای تمام عصرهاست، عنوان کرد: قرآن و اسلام باید توسط شاعران آگاه و فرهیخته جامعه به جامعه امروزی شناسانده شود و تمامی شبهاتی که در مورد وقایع مهمی چون قیام عاشورا وارد شده را از ذهن مردمان جامعه پاک کنند.

استاد حوزه و دانشگاه قم نیز در این کنگره با اشاره به اینکه زمینه شعر و حماسه در کشور ما بسیار بالا است، عنوان کرد: اگر زمینه فراهم باشد شعرهای عاشورایی خوبی توسط جوانان آگاه کشور سروده خواهد شد و باتوجه به حاکمیت جامعه شعر در جامعه سروده می شود.

حجت السلام شریعتی سبزواری با بیان اینکه شعر و شاعری در اسلام از جایگاه رفیع و بلندی برخوردار است، افزود: اگر یک شاعر، آرمانهای یک ملت را در قالب اشعار بیان کند آن ملت را دگرگون خواهد کرد زیرا ادبیات، آینه تمام نمای یک ملت است.

وی بیان داشت: در شعر سرودن باید اعتدال را رعایت کرد و افراط زیادی در شعرها وجود نداشته و اعتدال بر اشعار باید وجود داشته و سازمان تبلیغات نیز باید بر تمامی اشعار کنترل داشته باشد.

همچنین دبیر اجرایی دومین کنگره شعر عاشورایی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: 195 اثر به دومین کنگره شعر عاشورایی چهار محال و بختیاری ارسال شده است.

صفری خاطرنشان کرد: 127 اثر در قالب شعر، 62 اثر در قالب مقاله، پنج اثر در قالب نثر ادبی و یک نشریه دیواری به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.

وی با بیان اینکه از بین این 195 اثر 15 اثر برتر به عنوان اثرات برتر انتخاب شدند، خاطر نشان کرد: تمامی آثار ارسال شده به این کنگره به صورت کتاب چاپ خواهد شد.