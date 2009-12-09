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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۳

معاون اول رئیس جمهور وارد مازندران شد

معاون اول رئیس جمهور وارد مازندران شد

ساری - خبرگزاری مهر: محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش با استقبال استاندار و مقامات محلی استان وارد فرودگاه نوشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمدرضا رحیمی را در این سفر حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، یزدانی معاون وزیر آموزش و پرورش همراهی می کنند.

در مراسم استقبال از رحیمی، استاندار مازندران، نمایندگان مردم نور و محمودآباد، نوشهر و چالوس، آمل، بابل و قائم شهر و تعدادی از مدیران استانی حضور داشتند.

معاون اول رئیس جمهور قرار است تا ساعتی دیگر در یازدهمین همایش ملی تکریم از خیرین مدرسه ساز کشور در مجمع رفاهی نفت محمود آباد سخنرانی کند.

همایش ملی تکریم از خیرین مدرسه ساز کشور تا عصر پنجشنبه ادامه دارد.

کد مطلب 997337

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