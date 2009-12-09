58 پروژه عمرانی، ترافیکی، فرهنگی و اجتماعی در منطقه 4 افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا جاوید در مراسم افتتاح 58 پروژه عمرانی، ترافیکی، فرهنگی و اجتماعی منطقه 4 که صبح روز چهارشنبه برگزار شد با بیان این مطلب به برخی پروژه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: ‌اوایل سال 87 تنها 2 سرای محله در این منطقه وجود داشت که اکنون تعداد آن به 16 مورد رسیده و تا پایان سال نیز به 20 مورد افزایش می‌یابد.

وی افزود: ‌برخی از ساختمان‌های سرای محلات به صورت استیجاری بوده که تلاش می‌کنیم تا اواسط سال 90 نیز تملک آنها را انجام دهیم.

شهردار منطقه 4 ادامه داد: پارک علم و فناوری فن‌ آموز واقع در بوستان غدیر اولین پارک فناوری در تهران است که با امکانات مختلف به ویژه برای دانش‌آموزان احداث شده است.

جاوید تصریح کرد: ‌احداث نمازخانه‌های عمومی در برخی معابر، ایجاد مجموعه فرهنگی، ورزشی، درمانی در محله گلشن، احداث مرکز خدمات محلی، احداث پارکینگ طبقاتی همسطح و امضاء تفاهم نامه میان شهرداری منطقه 4 با برخی مراکز علمی، آموزشی نظیر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و.. برخی دیگر از پروژه‌های این منطقه است.

وی با اشاره به پاکسازی دره مهران در سال گذشته نیز خاطرنشان کرد:‌ فاز دوم این ساماندهی، ایجاد فضای سبز و احداث ایستگاه خط 3 متروی تهران است.