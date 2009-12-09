اخبار کوتاه ورزشی از استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بوکسورهای کرجی جهت مسابقات قهرمانی بوکس کشور به خرم آباد اعزام خواهند شد.

اسامی این افراد به ترتیب کامبیز آذرخوش، مرتضی مهدوی نیا، مرتضی غلامی، مرتضی اسدی، محمدرضا وجاهتی، مجید سالاروند، حسین علی بابایی و حامد رحیم، قاسم طیبان و ابراهیم حسنی هستند.

قاسم طیبان و ابراهیم حسنی به عنوان مربی، سلمان سلمان زاده به عنوان سرپرست و علی جعفری به عنوان سرمربی در این تیم حضور خواهند داشت.

حضور تیم بدمینتون کرج در لیگ دسته اول کشور

تیم بدمینتون کرج با نام قطار شهری کرج در لیگ دسته اول کشور حضور داشت و در گروه اول مسابقات با تیمهای آجر ماشینی کردستان، شرکت ملی گاز تهران، تختی شیراز، تربیت بدنی گیلان، شهرداری زنجان همگروه هستند که در هفته اول تیم شیراز برنده بازی با قطار شهری شد و در هفته دوم برابرتیم پرمهره تهران نتیجه را واگذار کرد.

دو تیم قطار شهری کرج و شهرداری زنجان به میزبانی کرج مورخ چهار دی ماه روبروی هم قرار خواهند گرفت و هفته پنجم و ششم مسابقات لیگ تکواندو نوجوانان کشور برگزار می شود.

هفته پنجم و ششم مسابقات لیگ تکواندو نوجوانان کشور در سالن انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد

این مسابقات با نام جام آینده سازان المپیک به میزبانی بهبد کرج در بخش آقایان برگزار می شود.

افتخار آفرینی تکواندوکاران کرجی در مسابقات آزاد کشوری انتخابی تیم ملی

مسابقات آزاد کشوری انتخابی تیم ملی تکواندو جهت اعزام به مسابقات گوانجو چین در خانه تکواندو برگزارشد.

در این دور از مسابقات عباس شیخی مدال طلا، هادی مستعان مدال طلا و میثم قهرمانلو به مدال نقره دست یافتند و رمضان علی حسینی، داود صالحی و مهدی رضانپور به عنوان داوران اعزامی این تیم را همراهی کردند.

معرفی اسامی شرکت کنندگان در مسابقات دارت

هیئت ورزشهای همگانی نفرات خود را جهت شرکت در مسابقات دارت معرفی کرد و این ورزشکاران رضا انصاری، حمید بهروزی نیا، حمید مومنی و پژمان منافی هستند.

همچنین پیمان منافی به عنوان مربی و سرپرست این تیم را همراهی خواهد کرد.