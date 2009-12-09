نیاز سوخت هسته ای را داخل کشور تامین می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، زهره الهیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران حسن نیت خود را در مذاکره با گروه 1+5 اعلام کرد و حتی بحث نیاز به خرید سوخت را نیز به آژانس اعلام کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه ایران تا حدی هم حاضر به همکاری در زمینه مبادله پایاپای سوخت بود، افزود: اما متاسفانه ما شاهد این بودیم که به نوعی کشورهای غربی از حسن نیت ایران سوء استفاده کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با انتقاد از سیاستهای آژانس به بیانیه اخیر البرادعی در زمینه فعالتیهای هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: در این بیانیه آژانس حق ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای زیر سوال رفت.

الهیان با اشاره به برخی از سخنان رئیس جمهوری در زمینه اینکه ما در داخل نیز قادر به غنی سازی اورانیوم هستیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه غرب همکاری لازم را ندارد و آژانس نیز در این زمینه با ایران همکاری نمی کند تلاش می کنیم که نیاز کشور را به سوخت هسته ای در داخل کشور رفع کنیم.