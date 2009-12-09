بخش عمده ای از شاخص تولیدی استان زنجان سرب و روی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد عصر چهارشنبه در بازدید از شهرک سرب و روی استان زنجان با بیان اینکه معدن انگوران استان به جهت ذخیره و عیار قوی ترین، غنی ترین و بزرگ ترین معدن سرب و روی خاورمیانه است، افزود: معدن سرب و روی و معدن انگوران با تولید 85 درصد روی کشور و 100 درصد سرب کشور جزو سرمایه های ملی و حق مردم استان است که باید با برنامه ریزی های دقیق، در اقتصاد کشور و استان جاری شود.

وی همچنین با تاکید بر حل و فصل مباحث مربوط به فعالیت های سرب و روی استان و اتخاد تصمیمات با ضمانت اجرایی، خواستار تشکیل کمیته سرب و روی با مسئولیت معاونت برنامه ریزی استانداری و دستگاه های ذیربط و چند نماینده از شرکتهای فعال سرب و روی شد.

رئوفی نژاد از کلنگ زنی 450 هکتار زمین سرب و روی حاضر به عنوان مجتمع گردشگری و نیز کلنگ زنی مکان جدید کارخانه سرب و روی در دهه فجر امسال خبر داد.

کمال برمک معاون معدنی سازمان صنایع و معادن استان زنجان نیز گفت: از مجموع 62 واحد تولیدی در کشور، 36 واحد در زنجان مستقر است و از مجموع 337 هزار تن تولید شمش روی در کشور، 152 هزار و 570 تن سهم استان زنجان است.

کمال برمک سهم استان زنجان در تولید شمش روی را با احتساب چهار کارخانه زیرمجموعه شرکت توسعه صنایع روی مستقر در زنجان 63 درصد عنوان کرد و گفت: سهم این چهار کارخانه از سهم کل کشور 17 درصد است.