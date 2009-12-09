به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب خاطرنشان کرد: من به ‌عنوان یکی از شهروندان تهرانی دغدغه‌ای به نام ترافیک دارم که ناچارم برنامه‌های خود را با حجم ترافیک خیابانهای شهر وفق دهم اما با این حال شبها وهنگام بازگشت به منزلم ناچار هستم بیش از دو ساعت و نیم در ترافیک معطل شوم. در حالیکه می‌توانم از این زمان خود بهره بیشتری ببرم.

بشیر خالقی در ادامه با اشاره به افزایش روزافزون ترافیک کلانشهر تهران تاکید کرد: اضافه شدن روزانه بیش از 1000 اتومبیل به ترافیک کلانشهر تهران، ضرورت احداث چنین شریانهایی را در شهر افزایش می‌دهد، اما در صورتی که این روند به شکل کنونی ادامه داشته باشد این ساخت و سازها نیز بی‌تاثیر می‌شوند.

خالقی افزود: از این رو شهروندان تهرانی که هر روز ناچار هستند ساعات زیادی را در ترافیک معطل شوند قطعا دچار کسالت و خستگی خواهند شد. از طرفی بخش عمده‌ای از وقت مفید خود را باید در ترافیک از دست بدهند.

وی اظهارداشت: بخش عمده‌ای از ترافیک شهر تهران با توسعه حمل‌ونقل عمومی ساماندهی می‌شود که در این راستا نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

نماینده خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین زمان برای اتمام پروژه تونل توحید یکی از دلایلی بود که این پروژه طبق زمانبندی قبلی به بهره‌برداری رسید.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترافیک زیاد تهران و تاثیر تونل توحید بر این ترافیک گفت: زمانبندی اجرای پروژه تونل توحید مساوی با یک پنجم زمان اجرای تونل رسالت بود.