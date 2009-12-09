دین مداری و پژوهش محوری هدف مشترک حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی با اشاره به سالروز وحدت حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه از اندیشه های مبنایی حضرت امام (ره) برای شکوفایی و پیوند عمیق دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت میهن اسلامی مان بوده است.

وی ایده اصلی وحدت حوزه و دانشگاه را به عنوان کانون های تولید علم و معرفت و دین باوری بر اساس اندیشه تابناک حضرت امام (ره) و در جهت تقویت دو جوهره اصلی انقلاب و همبستگی و اتحاد بین جامعه حوزوی و دانشگاهی دانست.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های طلاب و دانشجویان به عنوان نیروها و منابع انسانی لایق و مستعد کشور، موجب ارتقاء و پیشبرد راهبردهای دینی و رهیافت های علمی در سطوح مختلف می شود. پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت علم و ایمان زمینه ارتباط طلاب و دانشجویان برای تربیت دانشمندان و اندیشمندان دین مدار را فراهم می سازد و عزت، عظمت و اعتلای کشور را در پی خواهد داشت.

وی بر برگزاری شکوهمند بزرگداشت سی امین سالگرد شهادت دکتر مفتح و مراسم روز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد تاکید کرد و اظهار داشت: شهید دکتر مفتح نقش مهمی در شکل گیری جنبش اسلامی تفکر وحدت حوزه و دانشگاه داشته است.