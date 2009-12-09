رانندگان متخلف عامل اصلی افزایش ترافیک شهر سنندج هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، موسی مرادیانی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر عامل اصلی افزایش بار ترافیکی در سنندج به ویژه در هسته مرکزی این شهر رانندگان متخلف هستند.

وی ادامه داد: عدم توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه پارک کردن در معابر اصلی شهر به عنوان یکی از معضلات مهمی است که ترافیک را در مرکز استان کردستان تشدید کرده است.

معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به برنامه های مختلفی که تاکنون در این بخش صورت گرفته، بیان داشت: به رغم اینکه گزارشهای مختلفی از سوی دستگاه های متولی امر در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ارائه شده است اما به هیچ وجه شاهد بهبود وضعیت نبوده و این مهم نشان از ناکارآمدبودن آموزشهای ارائه شده است.

مرادیانی با اشاره به وضعیت رعایت فرهنگ ترافیک در شهر سنندج از مردم نیز انتقاد کرد و گفت: مردم در سنندج در خیابان ها راه می روند در حالیکه در هیچ جای ایران اینگونه نیست و باید با کارهای فرهنگی نسبت به پوشش این کاستی ها اقدام کرد.

وی در ادامه با اشاره به حل مشکلات ترافیکی در مرکز استان کردستان، خاطرنشان کرد: حل مشکلات ترافیکی شهر سنندج نیازمند یک همت همگانی است و در این راه مردم نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شهر دارند.

معاون عمرانی استاندار کردستان وجود ماشینهای مدل پایین به تعداد فراوان در داخل شهر، نبود کمربندی در خارج از شهر و تردد خودروهای عبوری در معابر اصلی و هسته مرکزی و وجود مراکز پر تردد در داخل شهر را از جمله عوامل مهم در افزایش ترافیک شهر سنندج عنوان کرد.

فرماندار سنندج نیز در این نشست از افزایش تعداد تاکسی های این شهر انتقاد کرد و عنوان کرد: در حالیکه در 50 سال گذشته تنها یک هزار و 600 تاکسی در شهر سنندج تردد می کردند در یک سال گذشته این آمار به بیش از دو برابر شده است .

محمدتقی حیدری گفت: برخی از رانندگان تاکسی نه تنها مسافر سوار نمی کنند، بلکه تردد آنها منجر به بسته شدن خیابان و قفل شدن شهر می شود .

وی افزود: تا کنون به دلیل تخلفات رانندگی رانندگان تاکسی در سطح شهر سنندج حدود 500 کارت تاکسی باطل شده است .

فرماندار شهرستان سنندج عنوان کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته نقشه های شهر سنندج، معابر و خیابانها مشکل ترافیکی ندارند بلکه مشکل از نحوه رانندگی رانندگان است.