مشکلات مالی تیم هندبال کرمان همچنان ادامه دارد

اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مشکلات مالی تیم هندبال شهرداری زرند ادامه دارد به طوریکه کمبودهای مالی تیم در بازی های آسیایی شرایطی را رقم زد که بدترین خاطرات دوران ورزشم را به وجود آورد.

وی افزود: طبق پیش بینی کادر فنی و با توجه به توان تیم چهار جز اول آسیا می شدیم اما مسائل و مشکلاتی پیش آمد که تنها خاطره تلخی از بازی ها برایمان به جا گذاشت.

اخگر با اشاره به باقی ماندن بدهی یک میلیارد ریالی تیم از فصل گذشته گفت: این مشکلات مالی هستند که جلوی کار تیم ما را می گیرند اما چنانچه این مسائل مالی حل شود قول می دهم قهرمان لیگ برتر هندبال شویم.

وی تیم امسال را تیمی بسیار جوان دانست و گفت: شاید یکی از مشکلاتی که امسال ما را اذیت کند همین جوان بودن بیش از حد تیم باشد اما در کنار این جوانها چند بازیکن با تجربه فصل قبل و بازیکنانی از تیمهای پارس جنوبی و ابومسلم جذب کرده ایم که می توانند کمک کار ما باشند.

وی افزود: از بازیکنان سال گذشته تیم هیئت هندبال کرمان تنها شش نفر با ما هستند و 17 بازیکن دیگر از تیمهای جوانان شهرداری کرمان و سه بازیکن از خارج از استان هستند.

وی تیم شهرداری زرند را تیمی کم حاشیه دانست و گفت: برای ما حمایت از نام هندبال کرمان و شهرداری مهم است در صورتیکه ما با توجه به مشکلات فصل قبل قصد ادامه کار نداشتیم اما چون مدیرکل تربیت بدنی و رئیس هیئت هندبال حمایت کردند کار را ادامه می دهیم.

سرمربی تیم هندبال شهرداری زرند گفت: سه بازیکن خارجی داریم که تنها دروازه بان خارجی لیگ نیز در تیم ماست و قابلیتهای این بازیکن به حدی بالاست که از وجود وی به عنوان مدرس برای نوجوانان کرمانی استفاده می کنیم چرا که سطح کار هندبال اروپا بسیار عالی است.

وی بازیکنان خارجی تیم را در حد خوب توصیف کرد و گفت: این بازیکنان با قراردادهای منصفانه به تیم ما آمده اند و بیشتر سطح کار تیم برایشان مهم بود.

وی تصمیم بازیکنان تیم را برای به میدان نرفتن مقابل سبزوار در صورت عدم تسویه حساب مالی را جدی دانست و افزود: امیدواریم با ترفندهای مدیرکل تربیت بدنی و رئیس هیئت این مشکل حل شود.