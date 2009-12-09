وزیر بهداشت به دولت گزارش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دوستعلی در تشریح جلسه روز چهارشنبه هیئت وزیران، اظهار داشت: بر اساس رویکرد رئیس جمهور در دولت دهم، جلسات چهارشنبه هیئت وزیران به بررسی مسایل کلان و گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف و بیان مشکلات و چالش ها و پیشرفت های کشور و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور تسریع در ارائه خدمات به ملت شریف ایران اختصاص یافته است.

دبیر هیئت دولت افزود: در همین راستا، ‌در جلسه امروز هیئت دولت، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش جامعی از وضعیت حوزه سلامت، ‌بهداشت و درمان و مشکلات موجود ارائه کرد.

به گفته دوستعلی، همچنین ذبیحی رئیس سازمان تامین اجتماعی در این جلسه گزارش جامعی از وضع سازمان تامین اجتماعی ، مشکلات، ‌چالش های فراروی نظام تامین اجتماعی و برنامه های آتی این بخش ارائه کرد.

وی خاطر نشان کرد: رئیس جمهور و اعضای دولت نیز پس از استماع این گزارشها،‌ دیدگاهها و راهکارهای خود را در این خصوص ارائه و بر لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی تاکید کردند.