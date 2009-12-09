احزاب باید رسانه مستقل داشته باشند/ لزوم برخورد قانونی با تهمت زنندگان

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: احزاب باید برای حفظ وحدت در جامعه حساب خاصی در استراتژی تبلیغاتی و سیاسی خود باز کنند، در موضع گیری ها به سمت رقابت سالم گام بردارند و رقابت ها را به جنگ قدرت و کینه ورزی تبدیل نکنند در غیر این صورت نمی توانند نقش موثری در ایجاد وحدت در کشور داشته باشند.

فضای تهمت بیانگر کارکرد غلط احزاب است

این فعال سیاسی با اشاره به فضای تهمت و افترا نسبت به مسئولان کشور، گفت: این نیز نشان دهنده کارکردهای غلط و اشتباه احزاب است، چرا که اگر احزاب براساس قانون اساسی عمل کنند، باید به تقویت سیاسی نظام جمهوری اسلامی، پایگاههای اجتماعی و سرمایه اجتماعی نظام بپردازند.

ترقی ادامه داد: احزاب باید در زمینه پیگیری اهداف و آرمان های انقلاب حرکت کنند و نه اینکه زمینه های تضعیف نظام را فراهم کنند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: در فضای کنونی باید قانون با تهمت زنندگان به مسئولان نظام برخورد کند.

احزاب با توجه به نقشی که در مهندسی افکار عمومی جامعه و اعضای خود دارند، در صورتی که دارای رسانه مستقل حزبی هم باشند می توانند نقش موثری را در کاهش تنش و فضای تفرقه افکنی در کشور ایجاد کنند

وی در پاسخ به این سوال که آیا احزاب می توانند به ایجاد فضای وحدت در جامعه کمک کنند، اظهارداشت: احزاب با توجه به نقشی که در مهندسی افکار عمومی جامعه و اعضای خود دارند، در صورتی که دارای رسانه مستقل حزبی هم باشند می توانند نقش موثری را در کاهش تنش و فضای تفرقه افکنی در کشور ایجاد کنند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه احزاب تاثیر بسزایی در ایجاد وحدت در جامعه دارند، اضافه کرد: به نظر می رسد اولین اقدامی که احزاب می توانند در رابطه با ایجاد وحدت در جامعه انجام دهند، رسیدگی به وضعیت خانه احزاب و متجلی کردن وحدت در این تشکل است.

پیشنهادات اصولگرایان برای ساماندهی خانه احزاب عملی نشد

ترقی اظهارداشت: طیف اصولگرا پیشنهاداتی برای تغییر و اصلاح وضعیت خانه احزاب ، ترکیب شورای مرکزی و ایجاد منشور رقابت سالم سیاسی که دارای جنبه اخلاقی نیز بود، به خانه احزاب ارائه داد، که از سوی این نهاد عملی نشد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با نامناسب خواندن فعالیت خانه احزاب در شرایط کنونی، گفت: خانه احزاب به عنوان مرکزی که می توانست وحدت میان احزاب را ایجاد کند، نقش خوبی در این زمینه ایفا نکرد.

این فعال سیاسی در بیان نقش و جایگاه کنونی احزاب در کشور نیز افزود: در زمان حاضر احزاب به جایگاه و نقش واقعی خود در کشور دست نیافته اند و نتوانسته اند پایگاه مناسبی را در جامعه ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه پایگاه تحزب در کشور کم و ضعیف است و این موضوع نیز به دلیل کارکردهای نامناسب حزبی در کشور است، خاطرنشان کرد: احزاب نتوانستند در زمینه افزایش انسجام و وحدت ملی در کشور کمک شایانی کنند و بیشتر بر منافع گروهی و جناحی خود در مقابل منافع ملی، پافشاری کردند.