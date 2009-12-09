800 مقاله اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه در نشریات معتبر چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن صدقی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان این خبر افزود: این تعداد مقاله در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 25 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه اعتبارات پژوهشی دانشگاه ارومیه در سال جاری در حدود 15 میلیارد ریال است، اظهار داشت: این میزان اعتبار 120 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه را تحت پوشش قرار داده است.

صدقی با اشاره به اینکه تعداد کل اعضای هیئت علمی این دانشگاه 420 نفر است، تصریح کرد: به صورت میانگین در چهار سال گذشته اعتبارات پژوهشی دانشگاه، بیش از 100 درصد در سال افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه ارومیه تعداد دانشجویان این دانشگاه را نزدیک به 24 هزار نفر ذکر کرد و گفت: 18 درصد از کل دانشجویان دانشگاه ارومیه را دانشجویان ارشد و دکترا تشکیل می دهند.

صدقی در ادامه به فرا رسیدن هفته پژوهش نیز اظهار داشت: برگزاری برنامه های مخصوص این هفته به دانشگاه ارومیه به عنوان دانشگاه مادر محول شده و تمامی سعی ما در برگزاری برنامه های این هفته بر مبنای کاهش فاصله دانشگاه، پژوهش و صنعت است.

وی بر لزوم توجه بیشتر به محورهای توسعه، تعامل حوزه و دانشگاه، استفاده بهینه از منابع در پژوهش های اساتید تاکید کرد و خاطرنشان کرد: پژوهش و کارهای تحقیقاتی همواره سخت بوده و به همین دلیل مبادرت به انجام این امور در مراکز علمی و آموزشی کمتر است که باید با نمودار کردن نتایج این تحقیقات در روند فعالیتهای جامعه، توجه به آن را بیشتر کرد.

صدقی بر بازاریابی مناسب برای پژوهشهای بنیادین و علم محور تاکید کرد.

رئیس دانشگاه ارومیه در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان از 24 تا 27 آذر ماه در محل نمایشگاه های بین المللی آذربایجان غربی برپا می شود، اضافه کرد: در این نمایشگاه بیش از 24 دستگاه اجرایی، دانشگاه و مرکز علمی مشارکت می کنند که می توانند در محل سالن شماره دو این نمایشگاه اقدام به برپایی کارگاه های آموزشی کنند.

صدقی افزود: همچنین از پژهشگران نمونه دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی تجلیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: روزهای 22 و 25 آذر ماه نیز دربهای دانشگاه ارومیه در هر دو پردیس شهر و نازلو به روی عموم مردم باز است و همه مردم می توانند از روند تحقیقات علمی در مراکز تحقیقاتی و پارک علم و فناوری بازدید کنند.