اختصاص یک میلیارد ریال از اعتبارات ملی برای زیستگاه یوز ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سفر معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و تعدادی از اعضای کمیته راهبری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی به استان خراسان شمالی یک میلیارد و 50 میلیون ریال از اعتبارات ملی برای تعدیل مشکلات دامداری در پناهگاه حیات وحش میاندشت و خرید برخی مستثنیات دامداران که در محدوده های حساس قرار گرفته است اختصاص یافت.



با این حال پیشتر دکتر محمدباقر صدوق معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در جریان بازدید از پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی این منطقه را یکی از بهترین زیستگاههای یوز ایرانی برشمرد که هنوز دارای جمعیت قابل توجهی آهو است و چنانچه چرای دام طبق ضوابط و مقررات صورت گیرد می تواند منجر به افزایش جمعیت آهوها و نیز یوزپلنگ در این منطقه شود.



این اعتبار قرار است صرف خرید مستثنیات برخی دامداران محلی در زون امن پناهگاه حیات وحش میاندشت شود که در این صورت بخش عمده ای از مناطق حساس از وجود دام مازاد بر ظرفیت خارج می شوند.



میاندشت یکی از قدیمیترین زیستگاههای یوز در کشور به شمار می‌رود. این منطقه که با مساحتی برابر با 84435 هکتار در استان خراسان شمالی قرار دارد سال 1354 به عنوان پناهگاه حیات وحش اعلام شد. از سال 1359 تا 1382 هیچگونه گزارش رسمی از وجود یوزپلنگ در این منطقه وجود نداشته است.