تکمیل خطوط 3 و 4 مترو با تخصیص یک میلیارد دلار از اعتبارات حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: تصویب طرح برداشت مترو از تسهیلات حساب ذخیره ارزی گام مهمی در راستای توسعه مترو در تهران و سایر شهرها بوده که امیدواریم مراحل اداری با سرعت سپری و فرآیند همکاریهای بین بخشی به خوبی صورت گیرد تا بتوانیم تا هرچه سریعتر برای توسعه مترو و رفع مشکلات موجود از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی استفاده کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه برای ساخت هر کیلومتر مترو حدود 40 تا 50 میلیارد تومان هزینه می شود با یک میلیارد دلار اختصاص یافته از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی می توانیم 20 تا 25 کیلومتر مترو بسازیم که خطوط 4 و 3 و بعد خطوط 6 و 7 در اولویت قرار دارند.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر از نظر فنی و امکانات در شرایط خوبی برای سرمایه گذاری و توسعه سریع مترو هستیم و چنانچه اعتبارات مورد نیاز تامین شود می توانیم با حداکثر شتاب و ظرفیت به حرکت خود ادامه دهیم و شهروندان شاهد جهش قابل توجه مترو و تکمیل سریع خطوط در دست ساخت باشند.

مدیرعامل شرکت مترو خاطرنشان کرد: ساخت و توسعه مترو صرفه جویی بسیار زیادی در مصرف سوخت و انرژی به دنبال دارد به گونه ای که طی چند سال بهره برداری از مترو با صرفه جویی در مصرف سوخت عملا تمام هزینه ها بازخواهد گشت ضمن آنکه معضل ترافیک، آلودگیهای زیست محیطی و همچنین اتلاف وقت شهروندان نیز کاهش می یابد که همه اینها ضرورت و اهمیت توسعه خطوط مترو را به خوبی نشان می دهد.