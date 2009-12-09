راندمان تولید دانه های روغنی گلستان پایین است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیقلی ایمانی عصر چهارشنبه در جمع مسئولان کشاورزی گلستان در گرگان افزود: اکنون میلیاردها دلار برای تامین نیاز غذایی و دانه های روغنی صرف می شود و باید به توسعه این بخش در کشور توجه شود.

وی اظهار داشت: این درحالیست که در برنامه توسعه کشور و توسعه کشاورزی به این اصل توجه شده که باید در تولید دانه های روغنی به مرز خودکفایی برسیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون 90 درصد نیاز کشور به روغن از خارج تامین می شود و خودکفایی در این بخش نیازمند برنامه منسجم است.

به گفته ایمانی، میزان عملکرد این محصول در استان کاهش یافته و باید طوری برنامه ریزی کنیم که شرایط جوی تاثیر اندکی در این محصول داشته باشد.

نماینده جامعه کشاورزان گلستان بیان داشت: تحقیقات در این بخش مهم است و باید بررسی شود چرا راندمان و عملکرد این محصول در استان افزایش نمی یابد و از میزان ضایعات کاسته نمی شود.

وی تاکید کرد: برای توسعه این بخش باید در زیرساختها، توسعه آبیاری و مکانیزاسیون، یکپارچه سازی و اصلاح بذر در منطقه کار شود.