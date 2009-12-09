تیم دانشگاه آزاد کرج در مسابقه کشوری شبیه سازی پل ماکارونی اول شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیم آریانا از دانشگاه آزاد واحد کرج در مسابقه های کشوری شبیه سازی پل ماکارونی که در شهر دهاقان از توابع اصفهان برگزار شد، موفق به کسب مقام اول و دوم کشوری شد.

این مسابقه ها در دو گرایش سازه های سنگین و سازه های زیبا (معماری سازه) برگزار شد که تیمهای مختلفی از سراسر کشور از جمله تیمهای دانشگاه های خوی، شهرکرد، اصفهان و ... در آن شرکت داشتند.

همچنین تیم آریانا از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج توانست در این مسابقه ها، رکوردهای جدیدی در زمینه شبیه سازی پل را به نام خود ثبت کند.

ملاک ارزیابی در گرایش سازه های سنگین مسابقات نسبت بار تحمل شده و وزن سازه (ضریب کارایی) است که تیم آریانا توانست رکورد این گرایش را (که پیش از این نیز نزد خود تیم آریانا بود) افزایش داده و با ثبت ضریب کارایی 460 و 350 برابر و اختلاف قابل توجه با مقامهای دوم (دانشگاه شهرکرد) و سوم (دانشگاه خوی) به عنوان قهرمانی دست یابد.

در گرایش سازه های زیبا (معماری طرح) با توجه به تعریف ارائه شده در آیین نامه مسابقات و عطف به این موضوع که سازه یا پل طراحی شده در درجه اول باید یک پل باربر باشد و در درجه دوم زیبا باشد تیم آریانا موفق به طراحی و ساخت اولین پل کابل بندی شده باربر با آرم دانشگاه آزاد اسلامی شد.

اعضای تیم شبیه سازی با ماکارونی آریانا دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج را حمید محمد گرخمی، ‌مهدی دهقان، آرش سیداحمدی اقدم و پارسا جلوخانی نیارکی تشکیل می دهند.