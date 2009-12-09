خوانساری در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "سمفونی الفبا" به کارگردانی من و صادقی‌زاده درباره فیلم سینمایی "دونده" به کارگردانی امیر نادری ساخته شده است. با وجود تلاش‌های بسیاری که انجام دادیم موفق به مصاحبه با نادری نشدیم، البته من برای ایشان احترام زیادی قائلم ولی دوست داشتیم می‌توانستیم بعد از سال‌ها با ایشان گفتگو کنیم.

وی افزود: در این مستند با مجید نیرومند بازیگر نقش امیرو، موسی ترکی‌زاده بازیگر، نظام کیایی صدابردار، غلامرضا رمضانی مدیر تولید و محمد حسن‌زاده دستیار کارگردان گفتگو شده است. مانی پتگر عکاس فیلم نیز با کمال میل عکس‌هایش را در اختیار ما قرار داد. در این مستند از پشت صحنه‌های "دونده" استفاده شده و نادری هم در آن حضور دارد.

عوامل تولید مستند "سمفونی الفبا" عبارتند از تصویربردار: بابک بهداد، تدوینگر: فاطمه صادقی‌زاده، صدابردار: کیانوش الطافی، تحقیق و پژوهش: لیلا خوانساری، تهیه‌کننده: ناهید دل‌اگاه. مجموعه "یک فیلم یک تجربه" پنجشنبه‌ها ساعت 20:45 از شبکه چهار پخش می‌شود.