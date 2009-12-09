  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

مستند "دونده" فردا از شبکه چهار پخش می‌شود

مستند "دونده" فردا از شبکه چهار پخش می‌شود

مستند "سمفونی الفبا" به کارگردانی لیلا خوانساری و فاطمه صادقی‌زاده درباره فیلم سینمایی "دونده" در قالب برنامه "یک فیلم، یک تجربه" فردا از شبکه چهار پخش می‌شود.

خوانساری در این باره به خبرنگار مهر گفت: مستند "سمفونی الفبا" به کارگردانی من و صادقی‌زاده درباره فیلم سینمایی "دونده" به کارگردانی امیر نادری ساخته شده است. با وجود تلاش‌های بسیاری که انجام دادیم موفق به مصاحبه با نادری نشدیم، البته من برای ایشان احترام زیادی قائلم ولی دوست داشتیم می‌توانستیم بعد از سال‌ها با ایشان گفتگو کنیم.

وی افزود: در این مستند با مجید نیرومند بازیگر نقش امیرو، موسی ترکی‌زاده بازیگر، نظام کیایی صدابردار، غلامرضا رمضانی مدیر تولید و محمد حسن‌زاده دستیار کارگردان گفتگو شده است. مانی پتگر عکاس فیلم نیز با کمال میل عکس‌هایش را در اختیار ما قرار داد. در این مستند از پشت صحنه‌های "دونده" استفاده شده و نادری هم در آن حضور دارد.

عوامل تولید مستند "سمفونی الفبا" عبارتند از تصویربردار: بابک بهداد، تدوینگر: فاطمه صادقی‌زاده، صدابردار: کیانوش الطافی، تحقیق و پژوهش: لیلا خوانساری، تهیه‌کننده: ناهید دل‌اگاه. مجموعه "یک فیلم یک تجربه" پنجشنبه‌ها ساعت 20:45 از شبکه چهار پخش می‌شود.

کد مطلب 997373

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها