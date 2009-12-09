به بسیجی بودن افتخار می کنم

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، فاطمه سیلاخوری ظهر چهارشنبه در دیدار فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان قائمشهر که به مناسبت 15 آذرماه سالروز شهادت خلبان احمد کشوری انجام شد با بیان اینکه اگر لیاقت داشته باشم افتخار می ‌کنم که یک بسیجی باشم از شعارهایی که در روزهای اخیر از سوی برخی از افراد سرداده شد انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه شهید کشوری در ماههای آخر عمر خود خانواده‌اش را نیز به منطقه برده‌ بود یادآور شد: شهید عقیده داشت خون وی و خانواده‌اش از امام حسین(ع) و خانواده‌اش رنگین‌تر نیست.

خانم سیلاخوری افزود: تنها یک تقاضا دارم آن اینکه فقط وحدت را کنار نگذارید و بگذارید نورانیت این وحدت تمام کشور و حتی دنیا را روشن کند.

وی با اشاره به اینکه خدا را شاکرم که در برهه‌ای از زمان خداوند یاری کرد تا ضربه‌ های سنگین زندگی را تحمل کنم افزود: چون شهادت هدفی مقدسی بود یاری خداوند نیز به کمکم آمد.

وی با اشاره به اینکه اگر فقط فروع دین را اجرا کنیم نارضایتی و کمبودی نخواهیم داشت گفت: اگر ناهنجاری دیدیم و سکوت کردیم قدر زحماتی که شهدا برای انقلاب کشیده ‌اند را ندانسته ‌ایم.

شهید خلبان احمد کشوری ت‍ی‍رم‍‍اه‌ 1332 در فیروزکوه متولد شد و با طی دوران تحصیل در شهرهای کیاکلا و بابل در استان مازندران در س‍‍ال‌ 1351 و‌ارد ‌ارت‍ش‌ ‌ش‍د. وی در در روز 15 ‌آذر 1359 در ح‍‍ال‍‍ی ‌ک‍ه‌ ‌از ی‍ک‌ م‍‍ام‍وری‍ت‌ ب‍س‍ی‍‍ار م‍ش‍ک‍ل‌ ‌ام‍‍ا پ‍ی‍روز ب‍‍از م‍‍ی‌‌گ‍ش‍ت‌ در ‌ای‍لام ‌(م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ی‍م‍ک‌، دره‌ ‌ب‍ی‍ن‍‍ا) م‍ورد ح‍م‍ل‍ه‌ م‍زدور‌ان‌ ب‍‍ع‍ث‍‍ی‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‌ و در حالی که ‌بالگردش‌ بر ‌اث‍ر ‌اص‍‍اب‍ت‌ ر‌اک‍ته‍‍ا‌ی‌ دو ف‍رون‍د م‍ی‍گ‌ ‌ع‍ر‌اق‍‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍دت‌ م‍‍ی‌‌س‍وخ‍ت‌ ‌آن‌ ر‌ا ت‍‍ا م‍و‌اض‍‍ع‌ خ‍ود‌ی‌ ‌ه‍د‌ای‍ت‌ و در خ‍‍اک‌ وطن‌ س‍ق‍وط ک‍رد و ش‍رب‍ت‌ ش‍‍ه‍‍ادت‌ نوشید و پیکرش در بهشت‌زهرای تهران به خاک سپرده شد.

