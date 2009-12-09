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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۳

"یکی مرا به کلینیک معرفی کند" نقد می‌شود

مجموعه شعر "یکی مرا به کلینیک معرفی کند" سروده رحیم فروغی در ادامه سلسله جلسات ادبی رنگ واژه یکشنبه 22 آذر ماه نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شعر با حضور علیشاه مولوی، علیرضا بهنام، فریاد شیری، حسین ایمانیان، علی مسعودی نیا و پویا عزیزی ساعت 17:30 در آتلیه نقاشی علیرضا مجابی(م.آذرفر) برگزار می‌شود.

 مجموعه شعر "یکی مرا به کلینیک معرفی کند" شامل سه دفتر به نامهای "راس ساعت فرصت"، "روی دقیقه خروس" و "چقدر این ثانیه سر بخاراند" است.

تا کنون در سلسله برنامه‌های رنگ‌واژه سی شب شعر با حضور شاعران، بزرگداشت محمود جوادی پور از پیشگامان نسل اول نقاشی مدرن ایران، دو جلسه یادبود برای دو شاعر فقید تیرداد نصری و سروناز سیدی و هشت جلسه نقد و بررسی کتاب برگزار شده است.

  

کد مطلب 997381

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