به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شعر با حضور علیشاه مولوی، علیرضا بهنام، فریاد شیری، حسین ایمانیان، علی مسعودی نیا و پویا عزیزی ساعت 17:30 در آتلیه نقاشی علیرضا مجابی(م.آذرفر) برگزار می‌شود.

مجموعه شعر "یکی مرا به کلینیک معرفی کند" شامل سه دفتر به نامهای "راس ساعت فرصت"، "روی دقیقه خروس" و "چقدر این ثانیه سر بخاراند" است.

تا کنون در سلسله برنامه‌های رنگ‌واژه سی شب شعر با حضور شاعران، بزرگداشت محمود جوادی پور از پیشگامان نسل اول نقاشی مدرن ایران، دو جلسه یادبود برای دو شاعر فقید تیرداد نصری و سروناز سیدی و هشت جلسه نقد و بررسی کتاب برگزار شده است.

