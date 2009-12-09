کاهش روابط ایران و آژانس در صورت تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی درباره رویکرد دوگانه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بخصوص در موضوع هسته ای گفت: آمریکایی ها همواره رفتار دوگانه و مبهمی را در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته اند تا اینکه آقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که بدنبال تغییر است و البته این موضوع با انتقاد تند نئومحافظه کاران تندرو حاکم بر کاخ سفید مواجه شد. جمهوری اسلامی ایران هم برای اینکه دچار قضاوت زودهنگام نشود ، صبر کرد تا ببیند آیا در دولت اوباما این تغییرات ملموس بوجود می آید یا خیر.

مواضع اوباما گاهی تند تر از بوش است

وی ادامه داد : در حال حاضر بعد از گذشت یکسال می توان این قضاوت را داشت که نه تنها هیچگونه تغییری در دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران بخصوص در بحث هسته ای ملاحظه نمی شود بلکه مواضع دولت اوباما نسبت به دولت بوش بعضا تندتر هم شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سئوال که اوباما برای ایجاد تغییر ملموس در رفتار دولت آمریکا بخصوص در قبال ایران و در بحث هسته ای چه اقدامی می توانست انجام دهد؟ گفت : اولین گام این بود که با توجه به گزارش البرادعی، نظارت آژانس و فعالیت شفاف جمهوری اسلامی ایران ، دولت اوباما تلاش کند که پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس برگردد و روال عادی خود را طی کند.

تامین سوخت راکتور تهران می توانست روابط ایران وآمریکا را تلطیف کند

وی ادامه داد : دومین گامی که اوباما می توانست برای نشان دادن تغییر در دولت آمریکا بردارد تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران بود ، علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران توانایی سوخت 20 درصد را دارد در گام نخست تقاضای خرید این سوخت را مطرح کرد در صورتی که می توانست موضوع غنی سازی 20 درصد را پیش بکشد.

جلالی گفت : آمریکا می توانست با توجه به اینکه راکتور تهران از سوی این کشور ساخته شده است، نسبت به تامین سوخت این رآکتور تحقیقاتی که کاربرد درمانی دارد اعلام آمادگی کند و با این اقدام خود موجب تلطیف فضا گردد ، اما آنها نه تنها این کار را انجام ندادند بلکه با اتخاذ مواضع تند به فضای روانی و رسانه ای علیه ایران بیشتر دامن زدند.

اعلام سایت فوردو باید نشانه حسن نیت ایران تلقی می شد

جریان سازی رسانه های صهیونیستی و آمریکایی علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران باعث شد تا علیرغم اینکه گزارش آخر البرادعی که نکته ملموسی در خصوص انحراف و یا عدم شفافیت در فعالیت های هسته ای ایران ندارد و تنها به مسئله سایت فوردو در آن اشاره شده ، مورد سوءاستفاده غرب علیه ایران قرار گیرد . این در صورتی است که اعلام سایت فوردو می توانست به عنوان حرکت مثبت و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای تلقی شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در صورت تامین نشدن سوخت رآکتور تهران، جمهوری اسلامی ایران دست به غنی سازی اورانیوم با غنای 20 درصد خواهد زد؟ گفت : جمهوری اسلامی ایران توان تولید سوخت 20 درصد را دارد و چنانچه کشورهای دارای سوخت حاضر به فروش سوخت برای رآکتور تهران که در خدمت بیماران قرار دارد ، نباشند طبعا راه باقیمانده در پیش روی ایران تامین این سوخت از طریق داخلی است .

وی تاکید کرد : بی تردید هر عاقلی در چنین شرایطی برای اینکه از سلامت ملت خود صیانت نماید باید چنین اقدامی را انجام دهد.

ایران در برابر قطعنامه مسیر عاقلانه در پیش می گیرد

خبرنگار مهر پرسید: آیا همان طور که اعلام شده جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه ای که اخیرا در شورای حکام به تصویب رسیده عمل نخواهد کرد و با این موضوع چگونه برخورد می کند؟

جلالی پاسخ داد: قطعنامه ای که در شورای حکام به تصویب رسید دارای بار حقوقی نیست و از طرف دیگر نشان می دهد که کاملا مبتنی بر گزارشات البرادعی یا بازرسی های آژانس نمی باشد.

وی افزود: این قطعنامه کاملا سیاسی است و با مدیریت برخی قدرت های بزرگ به تصویب رسیده است. لذا جمهوری اسلامی ایران مسیر عاقلانه و مبتنی بر قواعد بین المللی را در این زمینه در پیش خواهد گرفت.

اقدام جدی ایران دربرابر صدور قطعنامه در شورای امنیت

جلالی در پاسخ به این سئوال که با توجه به تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل است پاسخ ایران به این تلاش ها چیست؟ و در صورت تصویب قطعنامه چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت؟ گفت : به نظر می رسد چنانچه در شورای امنیت قطعنامه ای دیگر علیه ایران به تصویب برسد اقدام جدی جمهوری اسلامی ایران کاهش جدی سطح همکاری ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تاکید کرد: در فضایی که بر اساس دریافت ها و گزارشهای آژانس تصمیمات اتخاذ نمی شود و رویکرد قدرت های بزرگ در قبال موضوع هسته ای ایران کاملا غیر حقوقی و سیاسی است توجیهی برای اینکه ایران وظایف خود را به شکل کاملی انجام دهد و از حقوق خود برخودار نباشد باقی نمی ماند.