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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

باحضور معاون اول رئیس جمهور/

اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی هفته آینده برگزار می‌شود

اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی هفته آینده برگزار می‌شود

شصت و دومین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 21 و 22 آذرماه جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شصت و دومین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، موضوعاتی چون رویکرد دانشگاهها در سیاستگذاری برنامه پنج ساله نظام سلامت، سیاستهای فرهنگی دانشگاه‌ها، منشور حقوق بیمار، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و قوانین مربوطه، آنفلوانزا، پزشک خانواده، اورژانس و امداد زمستانی، بیمارستان ‌های هیئت امنایی و ارزشیابی دانشگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

شصت و دومین اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته در روزهای 21 و 22 آذر در محل سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 997384

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