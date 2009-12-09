به گزارش خبرگزاری مهر، در شصت و دومین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، موضوعاتی چون رویکرد دانشگاهها در سیاستگذاری برنامه پنج ساله نظام سلامت، سیاستهای فرهنگی دانشگاه‌ها، منشور حقوق بیمار، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و قوانین مربوطه، آنفلوانزا، پزشک خانواده، اورژانس و امداد زمستانی، بیمارستان ‌های هیئت امنایی و ارزشیابی دانشگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

شصت و دومین اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته در روزهای 21 و 22 آذر در محل سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.