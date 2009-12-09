استقرار 22 گروه راه و ترابری در گردنه های برفگیر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم نصری ظهر چهارشنبه در مراسم استقرار این گروه ها در جاده های استان در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان این گروه ها از امروز 18 آذر ماه تا 15 فروردین ماه سال آینده برای ارتقا ایمنی راه ها و بازگشایی جاده ها به مسافران خدمت رسانی می کنند.

وی اضافه کرد: در این مدت 12 گروه راه و ترابری با 32 دستگاه ماشین آلات و 70 نیروی انسانی به صورت ثابت در راهدارخانه ها، هشت گروه با 60 نفر به صورت سیار در شهرستانها و دو گروه فوق العاده برای مواقع بحرانی در جاده ها و گردنه های برفگیر خراسان جنوبی استقرار دارند.

نصری با بیان اینکه امسال 14 دستگاه مایلر جدید مجهز به بیل برف روب و شن پاش خریداری شده است، عنوان کرد: از این تعداد هشت دستگاه تا پایان هفته آینده به ناوگان این اداره کل افزوده می شود.

مدیرکل راه و ترابری خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین جهت استفاده از امکانات روستایی مانند تراکتور در مواقع بحرانی هماهنگی های لازم از طریق استانداری با دهیاری ها انجام شده است.

نصری در پایان با بیان اینکه کم هزینه ترین اقدام برای کاهش تصادفات و خطرات جاده ای رعایت قوانین رانندگی است، یادآور شد: شهروندان باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت جاده ها، سرعت خودرو را تنظیم و از مسافرتهای غیر ضروری در فصل زمستان پرهیز کنند.