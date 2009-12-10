استفاده از اشعار معروف و مستند دینی از ضروریات مداحی هاست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام جعفر شجونی چهارشنبه شب در دومین کنگره شهر عاشورایی استان مرکزی که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در سالن پیامبر اعظم (س) استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به وجود بعضی خرافات و مسائل خرافی در زمان پیامبر(ص) افزود: آسیب در مسائل دینی همواره وجود داشته است.

وی اظهار داشت: در استفاده از اشعار برای مداحی ها هم همواره آسیب هایی وجود داشته است که مسئولان می توانند با ترویج اشعار شعرای معروف چون محتشم کاشانی و اساتید دیگر این اشعار را با سبکهای مناسب هماهنگ نموده و برای استفاده در محافل عزاداری به مداحان اهل بیت(ع)ارائه دهند.

وی با تأکید بر لزوم خودسازی معنوی واعظان و مداحان تصریح کرد: واعظان و مداحان همواره مردم را به سوی ارزش ها هدایت می کنند اما لازم است بدانند اگر خود اصلاح شوند با عمل مردم را هدایت کرده اند.

وی با اشاره به ضرورت دفاع از ولایت فقیه، ولی فقیه را مهمترین عامل نجات و هدایت دانست و افزود: کسانی که مسبب اغتشاشات و انحرافات در جامعه می شوند همان افرادی هستند که به واسطه عدم پذیرش حق و حقانیت دچار انحراف شدند و به استعمارگران و دشمنان در اهداف شومشان کمک کردند.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم و مسئولان با پیروی از ولایت فقیه در راه گسترش اسلام ناب محمدی (ص) تلاش کنند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی و دبیر دومین کنگره شعر عاشورایی استان مرکزی نیز گفت: هدف از برگزاری کنگره شعر عاشورایی استفاده از هنر آیینی است زیرا هنر باید نمایانگر حوادث عاشورا باشد و علاوه بر آن از بهاء و ارزش شعری برخوردار بوده و مستند باشد تا مداحان و واعظان از این اشعار منتخب در محافل عزاداری و روضه خوانی بهره ببرند.

حجت الااسلام نعمت الله سرلکیان با اشاره به آسیب های موجود در عزاداری ها و مداحی ها افزود: تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده از سبک های صحیح مداحی و اشعار مستند و ادبی در خصوص تبیین قیام عاشورا بوده است و این امر ممکن نیست مگر آن که با بهره برداری از اشعار شعرا و ادیبانی که در عرصه ادبیات و دانش دینی فعال هستند بهره برد.

وی در ادامه با اشاره به آثار رسیده به کنگره شعر عاشورایی از چندین استان اظهار داشت: ارسال این آثار از شهریور ماه سال جاری انجام شده است و تا پایان زمان مشخص شده ادامه یافت تا اینکه 200 اثر به دبیرخانه ستاد کنگره ارسال شد.

از میان 200 اثر ارائه شده به سه اثر به عنوان آثار برگزیده و 17 شاعر فرهیخته این کنگره جوایز ارزنده ای اهدا شد.