تبدیل منطقه گاوازنگ به منطقه گردشگری نیازمند برنامه ریزی جامع است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد عصر چهارشنبه در کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری افزود: گاوازنگ با توجه به ویژگی هایی که دارد در استان منحصر به فرد است و با توجه به اینکه 12 پروژه برای گاوازنگ در نظر گرفته شده است نیاز به یک برنامه سیستماتیک دارد.

وی ادامه داد: لزوم اجرای طرح مذکور توجه به زمانبندی و فازبندی مناسب را می طلبد و در این راستا با اتصال این سه نقطه سد تهم، گرده داغ و گاوازنگ با برنامه ریزهای درست و کارشناسی شده بزرگترین مجتمع تفریحی، فرهنگی و گردشگری در شمالغرب خواهد بود.

رئوفی نژاد همچنین ترویج کمپینگها در طرح سیستماتیک را ضروری دانست و افزود: کمپینگها نیاز اساسی مسافران است و در صورت وجود این کمپینگها عدم استفاده از هتل منتفی خواهد شد و در جذب مسافران، سرمایه گذاری و گردشگری نقش مهمی داشته باشد به همین خاطر طراحی این مجتمع در صورت همکاری بخش خصوصی میسر خواهد بود.



وی تاکید کرد: در طرح شماتیک، توسعه شهربازی سرپوشیده را هم در برنامه داشته باشید لذا با فراخوان داده شده سرمایه گذار وارد عمل شده و سرعت کار بیشتر می شود و توجیه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی خواهد بود.

وی همچنین استفاده از یک طرح روشنایی با یک معماری و هنر خاص در گاوازنگ را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: باتوجه به جلوه و جذبه هایی که در دل کوه وجود دارد و منطقه وسیعی را به خود اختصاص داده است می تواند درجذب سرمایه گذار و تداعی جلوه زیبا به گاوازنگ میسر باشد.

همچنین رئوفی نژاد به بحث اجرای سقف شیروانی در امتداد راسته بازار و تاسیسات بازار اشاره کرد و گفت: باتوجه به الگوی موجود از طرف میراث فرهنگی با ماهیت و شکل موجود به حالت قبلی نوسازی و یا شیروانی شود.

وی دو سد تهم و سد گلابر را از مهمترین مکانهای گردشگری استان برشمرد و گفت: باید در این دو سد شرایط مناسب فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه ای حل شود و به همین خاطر مکانهای تفریحی و گردشگری مناسبی در استان خواهد بود و لذا فراخوان جذب سرمایه گذار باید مد نظر باشد و کمیته فنی برای منطقه گردشگری در نظر گرفته شود.