ورزش همگانی اولویت برنامه هاست/ رشد گرایش مردم به ورزش قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای همگانی ظهر امروز(چهارشنبه) با حضور حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی، محمد حسن عالمی ، عزالدین حیدری ، عبدالرحیم جهانگیری، احمد عشوری، میترا روحی و باقری کارشناس مجامع سازمان تربیت بدنی در محل سالن آمفی تئاتر آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در ابتدا این مجمع عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی گزارشی از عملکرد این فدراسیون در سال گذشته و 9 ماهه اول سال 88 را ارائه کرد و سپس تقویم سال 1389 نیز به اعضای مجمع ارائه شد که با تصویب مجمع به تصویب رسید.

حیدری در بخشی از صحبت های خود گفت: پس از حضور در مجمع ورزشهای همگانی در مونیخ آلمان طرحهایی را به ایران آوردیم که خوشبختانه توانسته است کمک زیادی برای پیشرفت و توسعه ورزش باشد.

وی با اشاره به موفقیت هایی که ورزش همگانی در سال گذشته کسب کرده است گفت: حضور در بازیهای آسیایی ویتنام و کسب مقام سوم و قهرمانی رشته های هوب تاکرا و بازیهای رایانه ای وهمچنین برگزاری همایش های منظم و هفتگی پیاده روی های خانوادگی در شهرها و استانهای مختلف از جمله موفقیت های این فدراسیون بوده است.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی به برگزاری دهمین دوره مسابقات ورزشی کارمندان دولت در آذرماه سالجاری اشاره کرد و افزود: حضور ارگانها و سازمانهای دولتی در این مسابقات اتفاق مثبت و تاثیرگذاری بود که امیدواریم در آینده بتوانیم این مسابقات را با شکوه بیشتری برگزار کنیم.

در ادامه حمید سجادی رئیس مجامع سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه ورزش همگانی و توسعه ان در اولویت برنامه های این سازمان برای چهار سال آینده قرار دارد گفت: نه اینکه بخواهیم به ورزش قهرمانی توجه نکنیم، اما واقعیت این است که تاکید آقای سعیدلو هم در برنامه چهار سال آینده توجه ویژه به رشد و توسعه ورزش همگانی است.

وی با اشاره به ادغام معاونت همگانی و قهرمانی سازمان تربیت بدنی گفت: باید این موضوع را به طور کامل بررسی کنیم که بالاخره در ورزش همگانی باید کارقهرمانی هم صورت بگیرد یانه. در حال حاضر رشته هایی در زیرمجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی فعالیت می کنند کهدر بعد قهرمانی فعالیت دارند و این با اصل ماهیت این فدراسیون منافات دارد.

سجادی عملکرد فدراسیون ورزشهای همگانی در برگزاری همایش های پیاده روی سال 88 را ستود و گفت: عملکرد عزالدین حیدری در فدراسیون ورزشهای همگانی قابل تقدیر است. ایشان در تمامی همایش های پیاده روی استانهای مختلف حضور پیدا کرده اند که در نوع خود بی سابقه است.

رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در مورد رشد گرایش مردم به ورزش که از 10 درصد به 20 درصد رسیده است نیز گفت: این یک اتفاق مثبت و مبارک است که در ورزش ایران رخ داده و امیدوارم بتوانیم در آینده این درصد ها را بالاتر ببریم.

وی سپس از مسئولان فدراسیون ورزشهای همگانی خواست به تحقیق و توسعه ، تعاملات بین المللی و همگانی کردن ورزش بهای بیشتری دهند و این پیشنهادات را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

در این مجمع برخیروسای هیئت های ورزشهای همگانی استانهای مختلف خواسته ها و نظرات و پیشنهادی خود را به حمید سجادی ارائه کردند.