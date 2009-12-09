مراسم تشییع استاد پایور از مقابل تالار وحدت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر پیکر مرحوم فرامرز پایور نوازنده و آهنگساز برجسته موسیقی ساعت 9 صبح روز شنبه از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع می شود.

استاد فرامرزپایور صبح امروز در 77 سالگی دربیمارستان باهنر تهران دار فانی را وداع گفت.

