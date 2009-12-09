  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۷

روز شنبه/

مراسم تشییع استاد پایور از مقابل تالار وحدت برگزار می شود

مراسم تشییع استاد پایور از مقابل تالار وحدت برگزار می شود

مراسم تشییع پیکر استاد فرامرز پایور روز شنبه بیست و یکم آذر ماه از مقابل تالار وحدت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر پیکر مرحوم فرامرز پایور نوازنده و آهنگساز برجسته موسیقی ساعت 9 صبح روز شنبه از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع می شود.

استاد فرامرزپایور صبح امروز در 77 سالگی دربیمارستان باهنر تهران دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 997394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها