برپایی نمایشگاه تصاویر نسخ خطی حوزه نجوم در کتابخانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که روز سه شنبه با حضور علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و میهمانان همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام افتتاح شد تصاویری از نسخه‌های خطی این حوزه که در گنجینه نسخ خطی و نادر کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شود به نمایش در آمد.

نمایشگاه نسخ خطی نجوم که به مناسبت نامگذاری سال جاری به نام "سال جهانی نجوم"از سوی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) برپا شده است تصاویری از نسخ خطی همچون "حاشیه شرح الملخص محمود بن محمد چغمینی" مربوط به قرن 8 هجری قمری، "کفایه التعلیم فی صناعه التنجیم" تالیف محمدبن مسعود مروزی بخاری به سال 542 هجری قمری، ترجمه فارسی کتاب "آسمان" تالیف کیلمن مربوط به سال 1300هجری قمری، "التفهیم لاوائل صناعه التنجیم" تالیف ابوریحان بیرونی به سال 421 هجری قمری در معرض دید قرار گرفته است.

"شرح تذکره النصیریه" تالیف خواجه نصیر طوسی به قرن 7 هجری قمری توسط علی بن محمد الجرجانی، "شرح سی فصل" نویسنده محمد بن محمد نصیرالدین طوسی تالیف قرن ۷ هجری قمری، "البارع فی احکام النجوم" تالیف ابوالحسن علی الشیبانی المغربی به قرن 5 هجری قمری، "اشجار و اثمار "تالیف علیشاه بن محمدبن قاسم خوارزمی معروف به علاء منجم مربوط به قرن 7 هجری قمری از جمله آثار این نمایشگاه است.

نمایشگاه نسخ خطی نجوم در محل ورودی تالارهای تخصصی مطالعه کتابخانه ملی برپاست و تا 9 دی ماه ادامه خواهد داشت.