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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

اختصاصی از سیل جنوب کرمان/

آبگرفتگی 1800 واحد مسکونی در کهنوج / تخریب 2 واحد مسکونی

آبگرفتگی 1800 واحد مسکونی در کهنوج / تخریب 2 واحد مسکونی

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان با اشاره به اینکه تاکنون تلفات جانی از سیل جنوب کرمان گزارش نشده است از آبگرفتی هزار و 800 و تخریب دو واحد مسکونی در کهنوج خبر داد.

صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بارندگی شدید و بی سابقه که از دو روز قبل در استان کرمان آغاز شده است، موجب بروز سیل و آبگرفتگی شدید در شهرستانهای قلعه گنج، کهنوج و رودبار در جنوب استان کرمان شده است.

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان خاطرنشان کرد: آمار مشخصی از تلفات در دست نیست و در حال برآورد خسارات در این سه شهرستان هستیم.

وی اضافه کرد: در شهرستان کهنوج طی دو روز گذشته 103 میلیمتر باران باریده است و موجب طغیان دو رودخانه عبوری از شهر شده که شب گذشته به همین دلیل قسمتهایی از شهر در محاصره سیل قرار گرفت که صبح امروز این مشکل برطرف شد.

صالحی عنوان کرد: ساخت منازل مسکونی در حریم رودخانه ها نیز موجب بروز خسارت به منازل مسکونی در این محدوده شده است.

وی افزود: خسارات در بخش کشاورزی و دامپروری نیز سنگین بوده و همچنان درحال جمع آوری خسارات هستیم.

وی در زمینه بروز خسارت در قلعه گنج و رودبار افزود: تاکنون آمار دقیق در این خصوص گرد آوری نشده است.

صالحی اضافه کرد: کار کمک رسانی به سیل زدگان در این مناطق درحال انجام است که این کمکها شامل پتو، چادر، کنسرو و دیگر ملزومات می شود.

وی افزود: راه ارتباطی تعدادی از روستاهای این سه شهرستان نیز قطع شده است که نیروهای امدادی در حال فعالیت برای رفع مشکل در این محورها هستند.

کد مطلب 997397

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